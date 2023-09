Hay quienes dedican su jornada laboral a analizar la economía mundial, al presidente del país, los eventos internacionales o al personaje del momento en Hollywood. Dentro del periodismo hay diversos temas a tratar y todo aquello que sea tendencia, siempre será bienvenido. En esa línea no es descabellado pensar que un medio necesita profesionales especializados en determinados asuntos y, por qué no, en Taylor Swift. Hoy te traigo una noticia que se está volviendo viral porque un importante grupo mediático en Estados Unidos está buscando a un redactor que se sepa toda su vida, no deje de bailar con sus canciones y esté empapado con lo que pasa en su gira mundial The Eras Tour, ¿en dónde se postula y cuándo pagan? Aquí te lo cuento.

Esta no es la primera vez que llama la atención la decisión de una empresa o institución en torno a la cantante estadounidense de 33 años. Una universidad de Arizona ofrece un curso de Psicología para analizar sus temas, algo que también hizo una universidad belga con un curso de Literatura.

Y es que fans de Taylor Swift hay en todo el mundo y mucho más en Estados Unidos donde las historias virales en torno a ella no faltan. Por ejemplo, un joven pagó su matrícula universitaria al revender su entrada para un concierto a $14 mil, mientras que otro gastó 9 mil dólares para asistir a 12 shows.

Buscan periodista especializado en Taylor Swift

Sabiendo esto se lanzó una convocatoria muy interesante. Gannett Co. quiere contratar a un “periodista dedicado a Taylor Swift” para los diarios USA Today y The Tennessean que pueda “captar la música y el impacto cultural” de la también compositora, según una publicación en su sitio de vacantes.

El trabajo de USA Today requiere un reportero con habilidades en fotografía y video, “que pueda saciar una sed innegable de todo lo relacionado con Taylor Swift con un flujo constante de contenido en múltiples plataformas”. Además, indican que “buscamos a un periodista con voz, pero sin prejuicios, capaz de cultivar rápidamente una audiencia nacional a través de contenidos inteligentes diseñados para satisfacer a los lectores en sus términos”.

Si quieres postular a este puesto, es bueno que sepas que es remoto, entonces podrías seguir en tu casa trabajando mientras escuchas el álbum ‘1989′, y paga una tarifa por hora de entre US$21,63 y US$50,87.

Otro detalle a tomar en cuenta es que el candidato debe estar dispuesto y no tener impedimento para viajar internacionalmente y es que la gira Eras Tour de Swift continuará por América Latina, Asia y Europa, terminando a finales de 2024.

