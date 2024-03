Sydney Sweeney y Glen Powell son los protagonistas de “Anyone But You” (”Con todos menos contigo”), una comedia romántica que ha estado en boca de todos últimamente y que se convirtió en un éxito en taquilla al superar los 180 millones de dólares en ingresos a nivel mundial. Debido a la excelente química que se vio en la pantalla, surgieron rumores sobre un posible romance fuera de ella. De hecho, los fans avivaron aún más estas especulaciones al notar la gran complicidad entre ambos actores durante la promoción de la película.

Aunque Powell llegó a pronunciarse, negando cualquier tipo de relación sentimental con Sweeney, la actriz parecía haber evitado el tema durante todo este tiempo; sin embargo, eso cambió durante la más reciente edición de Saturday Night Live, donde finalmente decidió abordarlo, aunque en tono de broma durante su monólogo de apertura.

De manera contundente, Sydney negó todos los rumores, asegurando que “obviamente no eran ciertos”, y aprovechó para elogiar a su actual pareja, Jonathan Davino. “Mi prometido y yo produjimos la película juntos y él estuvo allí durante todo el rodaje”, señaló.

“Sólo quiero que todos sepan que él es el hombre de mis sueños y que todavía estamos juntos y más fuertes que nunca”, agregó, pidiendo a la cámara que lo apuntara. Sorpresivamente, la persona que apareció en pantalla no fue Davino, sino Powell, lo que desató las risas de los presentes.

El prometido de Sweeney, tiene 39 años y ambos mantienen su relación de forma privada. Él es un empresario, cuya familia es propietaria de un popular restaurante italiano, y también trabaja como productor cinematográfico.

También se refirió a “Madame Web”

La supuesta relación con Glen Powell no fue el único tema del que habló la actriz. De hecho, durante su monólogo también se refirió a “Madame Web”, cinta de superhéroes que se convirtió en uno de los más recientes fracasos de Marvel.

Mientras la intérprete compartía detalles de su infancia, decidió hacer una broma sobre la película y el poco apoyo que recibió en las salas de cine.

“Puede que me hayas visto en ‘Everybody But You’ o ‘Euphoria’, pero definitivamente no me viste en ‘Madame Web’”, aseguró.

Recordemos que “Madame Web”, película protagonizada por Dakota Johnson, Celeste O’Connor, Isabela Merced y Sydney Sweeney, apenas alcanzó los 80 millones de dólares en ingresos en taquilla, a pesar de contar con un presupuesto de 100 millones.

Un fracaso en taquilla

La cinta recibió críticas negativas por parte de la audiencia, quienes describieron a “Madame Web” como un “desastre vergonzoso” y la “peor película de cómics” hasta el momento.

El sitio web de reseñas Rotten Tomatoes informó un índice de aprobación del 15% de las críticas de 68 críticos, con una valoración media de 3,8/10, mientras que Metacritic asignó a la película una puntuación de 29 sobre 100, basada en 24 críticas.

Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter dijo que la película “no cumple ni siquiera con las expectativas más bajas” y escribió: “Es un esfuerzo sofocado y forzado impulsado por un guion mecánico... La película opera sobre la base de la necesidad de saber, obligando a las personas a explicarse a través de una exposición poco elegante y sin aliento”.