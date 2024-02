La película “Madame Web” es la producción con la que el universo “Spider-Man” de Sony Pictures y Marvel se expande una vez más. Para esto, cuenta con el talento de las estrellas Dakota Johnson y Sydney Sweeney como protagonistas. Pero, ¿conoces la lista completa de actores y personajes de la cinta? Pues, en esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que la producción está dirigida por S. J. Clarkson y, a lo largo de 116 minutos, nos presenta la historia de la clarividente Cassandra “Cassie” Webb, personaje que apareció por primera vez en los cómics en 1980.

En la cinta, ella se ve obligada a enfrentarse a su pasado, mientras intenta sobrevivir junto a tres jóvenes -con un poderoso futuro- de un adversario mortal.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MADAME WEB”?

1. Dakota Johnson como Cassandra “Cassie” Webb / Madame Web

Para descubrir quién es quién en la película, debemos empezar con la protagonista: Cassandra “Cassie” Webb. Ella es una joven que se gana la vida como paramédica, hasta que descubre sus habilidades clarividentes. Entonces, al enterarse que un sujeto despiadado va tras tres futuras heroínas, decide intervenir.

La actriz que la interpreta es Dakota Johnson, talento estadounidense a quien también hemos visto en “Fifty Shades of Grey”, “Black Mass”, “Bad Times at the El Royale”, “Suspiria”, entre otras producciones.

Dakota Johnson le da vida a Cassandra Webb en la película “Madame Web” (Foto: Marvel Studios)

2. Sydney Sweeney como Julia Carpenter / Spider-Woman

Nacida bajo el nombre de Julia Cornwall, esta joven tenía una vida normal y corriente hasta que adquiere los superpoderes arácnidos característicos de la franquicia.

La artista que asume el personaje es Sydney Sweeney, reconocida por su trabajo en títulos como “Euphoria”, “The Voyeurs”, “Reality”, “Everything Sucks!”, “Nocturne” y “Anyone But You”.

Sydney Sweeney interpreta a Julia Carpenter, una de las protagonistas de la película "Madame Web". Ella es una de las Spider-Woman de la cinta (Foto: Sony Pictures)

3. Celeste O’Connor como Mattie Franklin / Spider-Woman

En un inicio, Mattie Franklin no parece creer en la clarividencia de Webb, pero le parece extraño que hayan coincidido antes... justo cuando Cassie casi la atropella accidentalmente con su ambulancia.

Previamente, la actriz Celeste O’Connor ha participado en los proyectos “Ghostbusters: Afterlife”, “A Good Person” y “The In Between”, por solo mencionar algunos.

Celeste O’Connor interpreta a Mattie Franklin, una de las figuras principales de la película "Madame Web" (Foto: Sony Pictures)

4. Isabela Merced como Anya Corazon / Araña

Anya es otra joven con poderes arácnidos, quien vive en el mismo complejo de apartamentos que Cassie Webb.

Ella está interpretada por Isabela Merced, estrella estadounidense de origen peruano que también forma parte de los elencos de “Sicario: Day of the Soldado”, “Transformers: The Last Knight”, “Instant Family”, “Dora and the Lost City of Gold”, “Sweet Girl” y “Let It Snow”.

Isabela Merced interpreta a Anya Corazon, una de las figuras principales de la película "Madame Web" (Foto: Sony Pictures)

5. Tahar Rahim como Ezekiel Sims

Ezekiel Sims es el villano de la historia. En la cinta, está más que claro que hará algo terrible en el futuro cercano, ya que las visiones revelan que las tres superheroínas se enfrentaron a él e intentaron detenerlo.

El actor que lo interpreta es Tahar Rahim, quien tiene los largometrajes “Un profeta”, “The Eagle”, “Samba”, “The Serpent” y “The Mauritanian” en su filmografía.

Tahar Rahim es el actor encargado de darle vida a Ezekiel Sims en la película "Madame Web" (Foto: Marvel)

Otros actores y personajes de “Madame Web”:

Mike Epps como O’Neil

Emma Roberts como Mary Parker

Adam Scott como Ben Parker

Zosia Mamet como Amaria

Kerry Bishé como Constance

Josh Drennen como el padre de Julia

