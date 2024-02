La película “Lisa Frankenstein” se presenta como la alternativa ideal para los amantes de las comedias de terror, pues no solo trae de vuelta el espíritu de los años 80... sino que le da un interesante giro a la famosa novela “Frankenstein o el moderno Prometeo” de Mary Shelley. ¿Quieres saber de qué trata y cómo ver este filme? Presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la producción es la ópera prima de la directora Zelda Williams, pero cuenta con el sello de garantía de la guionista Diablo Cody, quien ganó el Óscar gracias al libreto de “Juno” (2007).

Además, en el reparto, destacan estrellas de la talla de Carla Gugino (”The Fall of the House of Usher”), Kathryn Newton (”Ant-Man y la Avispa: Quantumanía”), Cole Sprouse (”Riverdale”), entre otros intérpretes.

¿DE QUÉ TRATA “LISA FRANKENSTEIN”?

La trama de “Lisa Frankenstein” se desarrolla en 1989, año en el que Lisa (Newton), una adolescente gótica incomprendida, reanima accidentalmente un apuesto cadáver victoriano (Sprouse) durante una tormenta eléctrica.

Lejos de asustarse, nuestra protagonista ve una oportunidad: usando la cama de rayos UV estropeada que tiene en su garaje, comienza a reconstruir al chico para convertirlo en el hombre de sus sueños.

Así, tras una serie de horribles circunstancias, ambos se embarcan en un inesperado viaje para encontrar el amor, la felicidad... y unas cuantas partes del cuerpo desaparecidas por el camino.

MIRA EL TRÁILER DE “LISA FRANKENSTEIN”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LISA FRANKENSTEIN”?

“Lisa Frankenstein” se estrena en cines de Estados Unidos el viernes 9 de febrero del 2024. En Reino Unido, por otro lado, tiene como fecha de lanzamiento el 1 de marzo del 2024.

Cabe resaltar que aún no se ha anunciado la fecha de estreno ni en Latinoamérica ni España, por lo que te recomendamos estar atento a los comunicados oficiales de Universal Pictures.

¿CÓMO VER “LISA FRANKENSTEIN”?

Para ver la película de Zelda Williams solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia. Se espera también que la cinta llegue al streaming, semanas después de su distribución en salas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LISA FRANKENSTEIN”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Lisa Frankenstein”:

Kathryn Newton como Lisa

Cole Sprouse como la Criatura

Liza Soberano como Taffy

Henry Eikenberry como Michael Trent

Joe Chrest como Dale

Carla Gugino como Janet

Kathryn Newton y Cole Sprouse son las figuras principales del póster de la película "Lisa Frankenstein" (Foto: Universal Pictures)

