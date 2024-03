Las agresiones a mujeres van en aumento y lamentablemente muchas personas se hacen de la vista gorda cuando son testigos de estos casos en las calles. Sn embargo, un conductor de California no dudó en arriesgar su vida para ayudar a una víctima y logró que escapara de su agresor. La historia se volvió viral y aquí te contamos los detalles.

Hace una semana, Ángelo Montoya, un conductor de DoorDash, fue testigo de una discusión entre una pareja en la Interestatal 8 en Sunset Cliffs, en el vecindario Ocean Beach de San Diego, California.

El joven de origen latino, que tiene apenas 20 años, se estaba dirigiendo a una entrega de comida y no pudo evitar detenerse cuando vio que la mujer corría peligro. “Ella está gritando pidiendo ayuda, ayuda, ayuda”, le dijo Montoya a CBS 8. “Por favor, no me dejes”, continuó diciéndole.

Huyó con víctima, pero fue embestido

Montoya, quien está en el segundo año de Universidad Estatal de San Diego, amenazó al otro conductor con llamar a la Policía si no se alejaba de ella. Sin embargo, el presunto agresor hizo caso omiso y se acercó a su Tesla para atacarlo a través de la ventana.

“Me dio un puñetazo en el cuello a través de la ventana. Fue entonces cuando supe que esto era mucho más de lo que esperaba”, narró el joven.

El universitario consiguió huir con la mujer en su coche, pero fue perseguido por el furibundo conductor, de acuerdo con las imágenes de la cámara de su vehículo. El agresor, cuyo nombre se desconoce, chocó contra la unidad de Ángelo y termino impactando contra una fila de autos estacionados.

Montoya terminó con heridas leves y fue hospitalizado, mientras que la mujer escapó de la escena. En tanto, su presunta pareja fue detenida al poco tiempo por la policía y acusada de asalto con arma mortal, según KFMB.

La herramienta de trabajo del joven conductor sufrió daños severos, por lo que creó una publicación en GoFundMe para recaudar fondos.

