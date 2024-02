Jorge Garrido, más conocido como El Estepario Siberiano, había sido voceado desde hace unos meses para convertirse en el nuevo baterista de Slipknot, la famosa banda estadounidense de metal alternativo. Sin embargo, el español sorprendió a sus seguidores con una nueva banda y su primer single. El estreno del nuevo tema causó furor rápidamente en las redes sociales.

Hace casi un año, El Estepario Siberiano abandonó la banda de heavy metal española Saratoga lo que dejó un sinsabor en sus miles de fanáticos. Desde entonces, el valenciano se dedicó a la creación de videos relacionados a covers y lecciones para difundirlos en sus redes sociales, donde ha obtenido una gran respuesta. Solo en Instagram, el músico tiene más de 4 millones de seguidores.

En los últimos meses, El Estepario Siberiano fue voceado como el futuro baterista de Slipknot, tras la salida de Jay Weinberg. Aunque su fiel comunidad se ilusionó con la idea, esta no se concretó y, por el contrario, hoy en día crecen los rumores sobre el acercamiento de Eloy Casagrande, exSepultura, a la banda estadounidense.

El primer single de Estepario Siberiano y su banda: “Un sueño hecho realidad”

A través de sus redes sociales El Estepario Siberiano anunció que este jueves 29 de febrero el lanzamiento del primer single ‘Not for me’ con su nueva banda The Cost. “Acabo de subir el primer single de mis bandas. No puedo esperar a que todos lo veáis, es un sueño hecho realidad”, escribió el español.

En solo tres horas de estreno, el video musical acumuló más de 140 mil visitas en YouTube y los usuarios no escatimaron en elogios.

“Tu nueva banda tiene mucho potencial. Simplemente espectacular 10 de 10″, “Arreglo musical sólido, buena producción, nada exagerado, el cantante tiene buena voz. Puedo escuchar totalmente alguna mezcla de influencias de los 90″, “Muy limpio. Tan nítido. Muy pesado. Simplemente hermoso”, fueron algunos de los comentarios destacados.

