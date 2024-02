Es común que diversos jóvenes latinos hayan quedado asombrados con las fiestas que se realizan en diversos hogares de Estados Unidos, pues, a simple vista, la diversión es asegurada y sería una grata experiencia que desearían afrontarla, pero quizás esa perspectiva sea totalmente errónea. Un joven de Argentina que reside en el país americano asistió a estas celebraciones universitarias y contó cómo fue su vivencia. Su relato obtuvo popularidad en menos de 24 horas.

Lautaro es aquel argentino que se atrevió a enseñar cómo son las fiestas entre los estudiantes estadounidenses. En un principio, creía que sería algo similar a las celebraciones que observó en las famosas películas “Proyecto X” o “Euphoria”, pero quedó totalmente decepcionado al comprobarlo.

Él cuenta que llegó a la 1am a aquella reunión y notó que algunos invitados se retiraban, quedándose totalmente sorprendido. Fue allí que no dudó en comparar con su natal país, indicando que a esa hora se “iniciaban las previas”. Respecto a la música, no fue de su agrado y sintió que el ambiente no se prestaba para una celebración.

“Nadie baila. O están hablando o están jugando a la pelotita con los vasos que muestran en las películas. Algo que me sorprendió es que eran casi todos hombres. (...) Solo había tres mujeres y eran de High School”, fueron las críticas de este joven creador de contenido.

Finalmente, comentó que los asistentes a este ‘party’ tenían una actitud demasiado extraña, pues no brindaban saludo alguno y se dirigían directamente a las habitaciones. Esto fue suficiente para que Lautaro concluya que los festejos en los países latinoamericanos superan ampliamente a los que se desarrollan en EEUU.

Los usuarios también conocieron la realidad

Tras lo narrado por este influencer argentino, sus seguidores señalaron que están totalmente decepcionados al conocer la realidad de las fiestas en este país. Se lee comentarios como “Las películas nos engañaron toda la vida”, “O sea, no es como proyecto X”, “Esto confirma que el más aburrido de Argentina es el más divertido de EEUU”, “Qué bajón”, entre otros.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.