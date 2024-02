En tiempos actuales, existen opiniones divididas en relación a los gastos en la cita de una pareja, pues se cree que ambos deben invertir equitativamente cuando tengan una cena romántica o se dirijan a un lugar de entretenimiento. En ese caso, una mujer de México ha recibido fuertes críticas y provocó un intenso debate por el video de TikTok que publicó, demostrando cuánto dinero usó en la salida que tuvo con su enamorado. Conoce más sobre este momento popular aquí en Mag.

La encargada de difundir este contenido fue María Díaz, que cuenta con una gran cantidad de seguidores en esta plataforma social. Tal como enseña en su video, la joven solo llevó un total de 50 pesos mexicanos en su cita, pues creía que sería suficiente en dicha ocasión.

En un primer momento, ambos degustaron de helados, pero ella no gastó ni un solo centavo. Esta situación ocurrió nuevamente cuando le pidió a su pareja que le comprara unos ‘salchipulpos’ y una paleta de hielo, logrando que este la complaciera.

Después, tampoco realizó algún desembolso al momento de visitar a su suegra, quien le brindó una cálida bienvenida al prepararle unos hotcakes. Finalmente, no le otorgó dinero a su novio para llenar el tanque de gasolina, pese a que se trasladó en su moto lineal. En pocas palabras, María confesó que no gastó ni un peso.

“Qué raro, me quedaron los 50 pesos con los que salí de mi casa”, se escucha en la parte final de este clip que posee más 10 millones de reproducciones.

No fue del agrado de los usuarios

Habitualmente, los hombres están dispuestos a asumir todos los gastos cuando tienen una cita con sus enamoradas y María pretendía que su pareja recibiera elogios por este accionar, pero fue todo lo contrario. Los usuarios, en su mayoría masculinos, no dudaron en criticarla por no tener la mínima intención de apoyarlo con algo de dinero.

“A mí me da ansiedad salir con poquito de dinero y dejar que pague todo”, “El chiquito paga todo”, “Trabajamos una semana entera para gastarlo en un día y después no terminan”, “Empezó a sonar The Man-Tenida”, “Le hubieras dado para la gasolina mínimo”, son algunos comentarios que se leen. ¿Cuál es tu punto de vista?

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.