Luego de ganar su octavo Balón de Oro, Lionel Messi va por más. Esta vez, la FIFA dio a conocer que el jugador del Inter Miami es uno de los finalistas al premio The Best, junto a su excompañero Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland. Si bien sus seguidores celebraron ese anuncio, una gran parte de usuarios no estuvo de acuerdo con la nominación.

Antes de cerrar el año, Lionel Messi fue sorprendido con una nueva noticia: quedó como finalista del The Best FIFA, un premio individual con el que el máximo del fútbol reconoce a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. En la terna aparecen su excompañero del PSG, Kylian Mbappé y Erling Haaland, el goleador del Manchester City.

El actual poseedor del máximo galardón es el ‘10′ del Inter Miami, quien buscará quedar en solitario como el que futbolista que posee más premios. En la actualidad, está igualado con Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski, todos ellos con dos premios.

La FIFA anunció la terna de finalistas a través de sus redes sociales y la Major League Soccer (MLS), la principal competición del fútbol estadounidense, hizo eco de la publicación. “Otro día en la oficina para el GOAT (hace referencia a “Greatest Of All Time”, el mejor de todos los tiempos).

¡Estos son los finalistas al FIFA #TheBest a mejor jugador! 🏆🤩



🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi



Más detalles a continuación. 👀🧵 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 14, 2023

¿Qué logros consiguieron Messi, Mbappé y Haaland?

La FIFA contemplará para esta edición del premio el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. Según recordó el máximo ente del fútbol, Lionel Messi ganó la Ligue 1 francesa 2022-23, se convirtió en el máximo goleador histórico de las cinco principales ligas europeas y fue Incluido en el equipo del año en la Ligue 1 francesa 2022-23. Su desventaja es que a partir de julio recaló en el Inter Miami y no disputó las grandes competiciones.

En el caso de Kylian Mbappé, obtuvo la Ligue 1 2022-23 junto a Messi, se convirtió en el máximo goleador, además de jugador del año en dicho certamen.

Finalmente, el noruego Erling Haaland, obtuvo el triplete del año con el Manchester City (la UEFA Champions League, Premier League y FA Cup 2022-23), ganó la Golden Boot de la Premier League con un record de goles y el Golden Shoe europeo 2022-23. Este último premio se otorga cada temporada al máximo goleador en partidos ligueros.

Así reaccionaron a la designación de Lionel Messi como finalista de The Best

Los seguidores de Lionel Messi celebraron su designación en la misma publicación de la FIFA. “Otra vez el ‘GOAT’”, “No hay duda de quién es ‘The best’. Messi”, “Van a empezar a llorar los antimessi ahora”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, un buen número de usuarios, sobre todo los fanáticos de Cristiano Ronaldo, eterno rival de la ‘Pulga’, alzaron su voz de protesta.“‘CR7′ es el mejor del mundo”, “¿Candidato mimado de la FIFA? Escándalo histórico”, “Otro regalito para Messi”, refirieron.

El ganador del premio The Best se dará a conocer el próximo 15 de enero del 2024 en Londres.

Te recomiendo ver este video

Lionel Messi mostró su lado más humano en documental. (Video: Apple TV+)