La celebración de Cristiano Ronaldo es mundialmente conocida y muchos la imitan. El cantante mexicano, Luis Miguel, no quiso ser la excepción y sorprendió a sus seguidores al cerrar un show con un festejo similar. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

El pasado 28 de noviembre, Luis Miguel culminó sus siete presentaciones en el Arena CDMX, en Ciudad de México, donde hizo vibrar a miles de fanáticos. Uno de los momentos que se viralizó recientemente aconteció el pasado 22 de noviembre, cuando realizó un gesto muy particular.

Luego de finalizar el show en donde interpretó sus emblemáticas canciones, Luis Miguel emuló la celebración del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, frente a la sorpresa del público. De acuerdo con las imágenes, que fueron captadas por algunos usuarios, el ‘Sol de México’ corrió por una parte del escenario y, tras dar un salto, cruzó los brazos para hacer el célebre “siuuu”.

Luis Miguel haciendo el SIU de Cristiano Ronaldo???? 🤯🤯🤯



No tiene sentido el bicho. 🐐 pic.twitter.com/MByGXJ4Dfm — MT (@MadridTotal_) December 2, 2023

Luis Miguel y su gusto por el fútbol

La celebración de Luis Miguel no tardó en volverse viral en las redes sociales y la sorpresa de los usuarios fue más que evidente.

“Hasta Luis Miguel sabe que el mejor es ‘CR7′”, “El logro más grande de Cristiano Ronaldo es que Luis Miguel haga esto. ‘The GOAT’”, “Amo más ahora a Luis Miguel”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Aunque Luis Miguel no ha estado tan relacionado al fútbol en los últimos años, el cantante confesó en 1999 su gusto por este deporte. Durante una entrevista con el programa chileno Viva El Lunes, el ‘Sol de México’ reveló que la posición en la que prefería jugar era la de delantero.

“Sí, me gusta el futbol, pero me gusta más el tenis. Si juego fútbol, pero juego para sudar y para entretenerme. Siempre he jugado de delantero, querido, para meter los goles”, aseguró el artista.