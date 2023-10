Una hora antes del partido entre Inter Miami vs New York City, el equipo de Florida confirmó que Lionel Messi no estará en el campo de juego del DRV PNK Stadium por tercera vez consecutiva, algo que provocó la desazón. Los locales se salvaron de perder el encuentro en la última jugada, pero el enojo siguió persistiendo y se hizo evidente en las redes sociales.

Lionel Messi no pudo recuperarse de las molestias musculares que viene arrastrando desde hace más de una semana y se perdió el Inter Miami – New York City, encuentro crucial por una fecha más de la MLS. Los fanáticos de Las Garzas y del argentino se enteraron de la noticia 45 minutos antes del inicio del cotejo, de acuerdo con medios locales.

El argentino tuvo que conformarse con seguir el encuentro desde la platea, de acuerdo con loa videos que se compartieron en las redes sociales. El español Jordi Alba, que también aqueja una lesión, lo acompañó.

Sin Lionel Messi y Jordi Alba en el campo Inter Miami decepcionó y, a punto estuvo de perder ante el New York City si no fuera porque en la última jugada el compatriota de Lío, el defensor Tomás Martínez, emparejó la cuenta de golpe de cabeza.

الأسطورة ميسي يشاهد المباراة 😍 pic.twitter.com/C03VCBzixf — Messi Xtra (@M30Xtra) October 1, 2023

“Sin Messi no hay fiesta”

Desde antes de que se inicie el partido, los hinchas del Inter Miami evidenciaron su malestar por la falta de transparencia del equipo respecto a la lesión del ‘10′ argentino. “Publica el equipo y no engañes a tus propios fanáticos. Ten un poco de vergüenza”, “¿Pueden dejar en claro qué está pasando con Messi?”, fueron algunos de los comentarios.

Después del empate 1-1, los hinchas del Inter Miami expresaron su molestia por las malas actuaciones del equipo, al punto de asegurar que existe una “messidependencia”. “Entonces es verdad, sin Messi no hay fiesta”, “Qué m..., chicos, no pueden ganar un juego sin Messi, incluso en casa”, “No saben jugar sin Messi”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos fanáticos incluso fueron más allá de lo pensado, pues criticaron al propio Messi. “Muy decepcionado de que Messi no esté en el partido. ¡Ganas 67 millones y no puedes salir a saludar!”, “No tienes sentido jugar más con Messi. Solo deben llamarlo una temporada”, consideraron hinchas del Inter Miami.

Video recomendado

Lionel Messi y su proyección