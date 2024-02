La 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy fue un evento que dejó varios momentos memorables y uno de ellos lo protagonizó Karol G. La colombiana ganó su primer gramófono a mejor Álbum de la Música Urbana y, a través de sus redes sociales, envió un mensaje que emocionó a sus millones de seguidores.

El 4 de febrero del 2024 será una fecha inolvidable para Karol G, pues se convirtió en la primera mujer en ganar un Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, por “Mañana será bonito”.

La colombiana se impuso a Rauw Alejandro, con su álbum ‘Saturno’, y al puertorriqueño Tainy con su primer álbum en solitario ‘Data’. Tras conseguir los trofeos, Karol G, compartió breves momentos con Beyoncé y Taylor Swift, dos cantantes estadounidenses con amplio reconocimiento.

¿Qué dijo Karol G tras ganar el Premio Grammy 2024?

Horas después de obtener el ansiado trofeo de los Grammys, la Bichota publicó un mensaje en su cuenta de Instagram sobre la experiencia inigualable que vivió.

“Más allá del Grammy, lo que en realidad disfruté fue el hecho de estar ahí sentada, en primera fila, gracias a mi trabajo, mis logros, mis esfuerzos, mis propios méritos y a la bendición de un equipo que se ha matado conmigo creyendo en esta visión”, escribió la colombiana.

“Disfruté del hecho de estar rodeada de tantos artistas que sirvieron de inspiración para que yo hoy esté haciendo mi propio camino y saber que yo estaba ahí y que alguien en casa me ve como yo los veo a ellos, me sentía en una nube, me tomé dos vinitos y recordé las infinitas veces que me visualicé en ese lugar mientras no se me daban las cosas”, agregó.

