Lana del Rey es una de las artistas más respetadas de los últimos tiempos y sus seguidores tenían la esperanza de que obtenga algún trofeo en los Premio Grammy 2024. Sin embargo, la estadounidense no tuvo una buena noche y su decepción se hizo evidente. Taylor Swift, su colega y amiga, tuvo un noble gesto que fue aplaudido en las redes sociales y que dio la vuelta al mundo. Al mismo tiempo, los usuarios alzaron su voz de protesta contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos por el desaire.

Tras recibir cinco nominaciones a los Premios Grammy, Lana del Rey asistió a la 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy con un vestido negro coquette y un flequillo retro a la altura de las pestañas que dieron mucho de qué hablar.

Sus fieles fanáticos dieron por descontado que obtendría al menos un gramófono, pues aparecía en cinco listas: Canción del año y Mejor interpretación de música alternativa por A&W; Mejor interpretación pop dúo por Candy necklace y Mejor álbum de música alternativa y Mejor álbum del año por Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd. Sin embargo, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos nuevamente la desairó.

Taylor Swift tuvo el gesto de reconocer la obra de su amiga Lana del Rey cuando Céline Dion la anunció como ganadora del Mejor Álbum. La novia de Travis Kelce llevó a la compositora al escenario y le dedicó unas palabras.

“Lana del Rey se estaba escondiendo, pero creo que muchas artistas femeninas no estarían donde están y no tendrían la inspiración que tienen si no fuera por el trabajo que ella ha realizado. Creo que es una leyenda. Tengo mucha suerte de conocerte y ser tu amiga”, dijo.

Así reaccionaron fans de Lana del Rey tras el desaire de los Premios Grammy

A lo largo de su carrera, Lana del Rey ha estado nominada once veces a distintas categorías de los Premios Grammy, pero en ninguna ocasión salió como ganadora.

Las críticas a los Premios Grammy por ignorar a Lana del Rey

no diría que soy el mayor fan condecorado de Lana del Rey pero si me llama la atención como siguen ignorando todo el gran trabajo q ha hecho y lo mucho que aporta en la industria su proyecto y su voz q pedo — Kevin Kaarl (@kevinkaarl) February 5, 2024

La alegría de Taylor Swift y la tristeza de Lana del Rey, según usuarios

Taylor Swift y Lana Del Rey al final de los Grammys#GRAMMYs pic.twitter.com/2ykmu9zGEU — idanis Villamizar (@idanisvilla23) February 5, 2024

“Lana del Rey es la de la Leonardo DiCaprio de la música”

lana del rey es la leonardo di caprio de la música. ese grammy va a llegar algún día, pero después de muchos años y probablemente con un disco más mediocre que todos los que sacó hasta ahora por los que de verdad debería haber ganado uno. — abril (@fostersbeals) February 4, 2024

“Peso Pluma ganó un Grammy antes que Lana del Rey”

Peso Pluma ganó un Grammy primero que Lana Del Rey pic.twitter.com/2PspOScSJb — Andrés (@camiloferros) February 4, 2024

