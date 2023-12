En la víspera del concierto que ofrecerá en Washington DC, Estados Unidos, Anuel AA encendió las redes sociales con un polémico mensaje en el que arremetió contra los intérpretes Arcángel y Bad Bunny. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Esta semana, durante una entrevista con Univisión, el estadounidense Arcángel sorprendió a sus seguidores al revelar que ya no consideraba a Anuel AA como su amigo. El trapero puertorriqueño no tardó en responder en su cuenta de Instagram.

En una publicación que compartió este sábado, Anuel AA hizo alarde de que las localidades para su concierto en Washington DC, a realizarse el domingo 10 de diciembre, se agotaron. Acto seguido, arremetió contra Arcángel y, de paso, involucró a Bad Bunny.

“Mañana, concierto sold out en Washington DC y tú, Arcángel, esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite pa’ un concierto pa’ poder revivir tu carrera, y tú que esperas pacientemente mam… en todas las entrevistas”, escribió el puertorriqueño.

“Tranquillo, que ya mismito te lleva pal’ deal… brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta”, agregó.

La respuesta de Arcángel a Anuel AA

Arcángel no tardó en responder a la publicación y le recordó que tuvo que cancelar su gira.

“¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ahhhhh y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo termine mi gira tu cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”, respondió el reguetonero.

En octubre de este año, Anuel AA, cuyo nombre de pila es Emmanuel Gazmey Santiago, tuvo que ser operado de emergencia por complicaciones en su salud.

