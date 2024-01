Inter Miami disputó el último lunes 29 de enero su tercer partido amistoso frente al club Al Hilal de Arabia Saudita y el resultado nuevamente le fue desfavorable. Los más contentos con la presencia del ‘10′ argentino fueron varios niños, quienes saludaron a su ídolo en el túnel. No obstante, durante el encuentro, un brasileño del equipo local marcó y no tuvo mejor idea que festejar a lo Cristiano Ronaldo frente a Lionel Messi y compañía.

Inter Miami inició con pie izquierdo su primer partido programado en Arabia Saudita, frente al club Al Hilal en el Kingdom Arena. Las Garzas perdieron 4-3, pese a que se hicieron presentes en el marcador sus máximas estrellas, Lionel Messi y Luis Suárez.

El ‘10′ argentino no llegó a completar el partido, como en los dos amistosos anteriores, y fue reemplazado por el DT Gerardo ‘Tata’ Martino.

Brasileño festejó a los ‘CR7′ frente al Inter Miami de Lionel Messi

En el minuto 44′, el brasileño Michael anotó el 3-1 parcial para el Al Hilal y, sorpresivamente, realizó una celebración a lo Cristiano Ronaldo, el rival eterno de Lionel Messi. Muchos hinchas del equipo acompañaron el festejo con el típico “Siuuu”.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los fanáticos de ‘CR7′ fueron los más contentos.

Al-Hilal hace el tercer gol al Inter Miami y hacen el SIU de Cristiano Ronaldo! 🤷🏻‍♂️🐐 pic.twitter.com/ac1i6BkWiI — MT (@MadridTotal_) January 29, 2024

Después del partido, Al Hilal publicó un polémico mensaje que muchos interpretaron como una broma. “It’s ok, Leo .. you’re not the first one” (“Está bien Leo, no eres el primero”), escribió el equipo saudí, junto a una foto de Messi tirado en el césped.

Lionel Messi marcó el 2-3 del Inter Miami sobre el Al Hilal. (Video: Apple TV)