El último miércoles, Lionel Messi completó cuatro partidos sin jugar con el Inter Miami, debido a una molestia muscular. El presente del astro argentino no solo ha preocupado a sus aficionados, sino a sus amigos cercanos. Ibai Llanos es uno de ellos y, por medio de un video, intentó conversar con su amigo a través de Instagram. ¿Obtuvo una respuesta? Conoce todos los detalles de ese reto que se volvió viral en las redes sociales.

Lionel Messi completó cuatro partidos consecutivos sin jugar con el Inter Miami, a causa de una molestia muscular. La ausencia del ‘10′ ha provocado que el equipo de Florida no acumule ninguna victoria en esos juegos y sus chances de acceder a los Playoffs de la MLS Cup 2023 cada vez se ve más distante. Aunque aún no se recupera de la lesión, Lío ha sido convocado a la selección argentina para la fecha doble de las Eliminatorias.

Desde España, el streamer español Ibai Llanos, un amigo del exbarcelonista, se mostró preocupado por su presente e intentó conversar con él a través de Instagram. El momento se dio en una de sus transmisiones y se convirtió en un reto.

“Hablé con él varias veces antes y preguntémosle sobre su lesión. Me da un poco de vergüenza porque me parece un poco extraño porque me preguntará ¿por qué me dices esto?… Anteriormente le había preguntado sobre su lesión en París. Generalmente Messi responde”, dijo Ibai antes de escribirle al futbolista.

Mira aquí el video viral

Ibai Llanos y Lionel Messi, dos tipazos ❤️pic.twitter.com/40pRVWH8fA — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 5, 2023

¿Qué le respondió Lionel Messi a Ibai Llanos

Una vez que Ibai ubicó a Messi, el español le envió un mensaje deseándole los mejores deseos.

“Hola Lionel, espero que te estés recuperando de tu lesión, te mando un fuerte abrazo”, decía el mensaje, según se puede observar en el clip que se hizo viral en las redes sociales.

Si bien no respondió al momento, el argentino lo hizo al día siguiente. “Hola, Ibai, ¡muchas gracias! Un fuerte abrazo”, decía el corto mensaje del jugador del Inter Miami.

Inter Miami jugará el sábado 7 de octubre ante Cincinnati y, de acuerdo con medios locales, Messi podría tener algunos minutos antes de incorporarse a su selección.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Video recomendado

Comienza la serie de Lionel Messi. (Video: Apple TV)