Sabe que el gran amor de su vida está muriendo y que cada día es un regalo que deben aprovechar al máximo. Taylor Odlozil es un padre de Texas pero también el fiel compañero de Haley Odlozil, quien a sus 30 años batalla contra un cáncer de ovario en etapa 3C que avanza sin control. El Día de Acción de Gracias de 2022, él compartió la historia de su familia en TikTok. Desde esa fecha, 2 millones de personas están al tanto de su avance y le envían sus buenos deseos desde Estados Unidos y diversos países del mundo, sobre todo luego de ver el emotivo video donde la madre le confiesa a su pequeño hijo Weston su enfermedad.

Una semana antes de Navidad en 2015, el camino de esta pareja cambió por completo. Haley ha atravesado muchas batallas de salud y nada ha sido fácil. Para atesorar todos los momentos compartidos en familia, este ingeniero de Breckenridge, Colorado, decidió grabar todo y crear una cuenta @taylorodlozil en la red social.

“Estábamos a dos meses de nuestra boda cuando descubrimos en cuestión de 10 segundos que nunca podría tener hijos y que se estaba muriendo. Todavía me hace temblar cuando pienso en eso”, declaró en entrevista a today.com donde también recordó que ella lo sentó una semana después de su diagnóstico y le dijo que podía “seguir adelante y encontrar a otra persona”.

Tras nueve semanas de quimioterapia se casaron, pero llegó un golpe devastador pues el tratamiento no había funcionado. “Los tumores no se redujeron en absoluto. De hecho, crecieron”, narró para luego recordar que el médico de Haley lo apartó para darle un pronóstico aún más sombrío. “Fue entonces cuando descubrí que le quedaban seis meses”. Sin embargo, ese especialista falló y la mujer continúa luchando siete años después, aunque sus esperanzas de vida siguen siendo mínimas.

Pese a todo lo negativo, ellos decidieron recurrir a la gestación subrogada para dar la bienvenida a su hijo, Weston, quien es “el niño más cariñoso y afectuoso. Él va a ser lo que me salve para estos próximos meses que van a ser bastante difíciles”.

Haley Odlozil disfruta cada momento con su hijo Weston, aunque las fuerzas no la acompañen siempre. (Foto: @@taylorodlozil / TikTok)

El video donde le cuenta a su hijo que tiene cáncer

Entre los momentos más duros que ha vivido la familia Odlozil desde el diagnóstico, sin duda, uno de los más fuertes fue el contarle a su hijo lo que estaba pasando. Ella decidió explicarle lo que el cáncer ocasionaba en su cuerpo.

“Dios tiene planes para todo el mundo y nunca sabes el plan que tiene para nosotros. Algunas veces dejan que los padres y las madres se queden aquí en la tierra para que cuiden de sus bebés y otras veces los mandan al cielo y los convierten en ángeles guardianas (...) Un día me va a llevar al cielo donde no voy a tener ningún dolor, no voy a tener que vomitar más y no tengo que estar triste pero papá va a estar aquí contigo”, explica a su hijo Weston en un video compartido en TikTok.

Después le pregunta al niño si sabe dónde puede encontrarla cuando no esté y él le responde: “En mi corazón pero siempre te echaré de menos”.

Para Haley, cada día se vuelve más difícil. pero tiene un mensaje para sus seres queridos: “Definitivamente no es algo fácil de navegar, especialmente cuando tienes un pequeño y una familia y amigos increíbles (...) No quieres irte. Eso es difícil. Pero estamos tratando de asegurarnos de crear recuerdos y que haya muchos buenos momentos”.