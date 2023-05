Una cámara de seguridad instalada en el interior de una casa ubicada cerca de Palm Springs, California (Estados Unidos), ha captado una escena que ya dio la vuelta al mundo. Gracias a a ese aparato se puede apreciar cómo un padre llamado Zack Petite salvó a su hijo Cole de un año de ahogarse en una piscina.

El video viral fue dado a conocer por Inside Edition, a través de su canal de YouTube. En la grabación se puede apreciar que, en un inicio, el menor se encontraba muy cerca de la piscina. Al ver que su hermana mayor estaba dentro de la misma, le dieron ganas de entrar.

El detalle es que, antes de ingresar, se quitó el chaleco salvavidas que tenía puesto, según la citada fuente. Zack, quien es bombero, al ver que su hijo estaba sumergido en el agua, decidió actuar rápido antes de que se produjera una tragedia.

Mira aquí el video viral

“Miro hacia arriba y no puedo ver a mi hijo y me doy cuenta de que se está hundiendo en el fondo de la piscina, así que simplemente me sumergí y lo agarré. No estaba al alcance de la mano, podría haber sido demasiado tarde para que yo entrara, lo persiguiera y lo agarrara”, manifestó el padre, en diálogo con Inside Edition.

“Fue un momento muy emotivo”

“Todo lo que escuché desde adentro fueron los gritos y luego el llanto. Fue un momento muy emotivo”, recordó Jessica, madre de Cole. A raíz de la experiencia que vivió Zack como padre, decidió dar una recomendación a todos: “Vigile a sus hijos este verano cuando estén jugando cerca de cualquier fuente de agua”.

