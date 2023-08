Una familia de California denunció públicamente haber sido estafada al intentar escapar de los incendios forestales de Maui, Hawái, lo que les costó 3400 dólares en pasajes aéreos.

Megan y Kevin Morgan estaban celebrando su quinto aniversario de bodas en la isla junto a su hijo de 8 meses cuando decidieron regresar a su hogar en Sacramento, California. Lamentablemente, el restaurante donde iban a tener una cena quedó destruido por culpa de las llamas.

“Somos como, ‘Hagamos la llamada’. Con el bebé, es demasiado estar allí”, declaró la mujer en conversación con CBS13 Sacramento.

Según contó, había llamado a un número de ayuda de Southwest Airlines que encontró en Google para cambiar la fecha de su vuelo: “Y luego [la persona que contestó el teléfono] dice, va a ser como $200 o algo para cambiar. Y yo digo, ‘No, no, no, no debería haber cargos por cambio. Esto es suroeste. Y me dice, por teléfono, ‘ya te lo he dicho cuatro veces, esto es lo que cuesta si quieres cambiarlo’”.

Aunque la estadounidense no brindó información sobre su tarjeta de crédito, cree que sí reveló lo suficiente como para ser estafada.

Poco después, recibió un mensaje en donde le decían que la reserva de su vuelo de regreso había sido cancelada, lo que le hizo pensar que había llamado a un extraño y no a la aerolínea.

Se tuvieron que quedar dos días más en Hawái

Al parecer, el cibercriminal pudo cancelar el vuelo de la familia y usar los créditos para hacer una reserva a nombre de otra persona.

“Nunca he oído hablar de esto. Nunca he oído hablar de esta estafa. Soy bastante consciente de ciertas, ya sabes, diferentes formas en que las personas están estafando a otras personas, pero nunca he oído hablar de esto y obviamente es muy sofisticado”, señaló Megan.

Tras el hecho, la pareja reveló que se vio obligada a permanecer en la isla dos días más y pagar 3400 dólares adicionales por un vuelo a casa en Hawaiian Airlines.

La madre cree que la persona que obtuvo el vuelo con sus créditos también podría haber sido estafada, como parte de algún tipo de juego engañoso.

En un comunicado, Southwest indicó que la aerolínea está “desconcertada de saber que alguien se aprovechó de un cliente haciéndose pasar por uno de nuestros empleados”.

“Nuestro equipo de participación del cliente está en contacto con el cliente para obtener más información y ofrecer asistencia, y estamos investigando el asunto internamente”, agregó la compañía.

We got scammed trying to escape the Maui wildfires: ‘Never heard of this’ https://t.co/bKlKwkKur2 pic.twitter.com/QLESym8RTj — New York Post (@nypost) August 17, 2023

¿Por qué hay incendios en Maui, Hawái?

La sequía, el calor extremo y los fuertes vientos son señalados como causantes de la tragedia. Los incendios tomaron a la isla de Maui por sorpresa y dejaron tras de sí autos calcinados en unas calles antes concurridas y montones de escombros humeantes donde se levantaban edificios históricos.