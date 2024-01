Las Vegas, uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos, es conocida por ser costosa. Sin embargo, Jen (@vegasstarfish), una experta en viajes con más de un millón y medio de seguidores en TikTok, compartió un truco para obtener habitaciones de hotel de forma gratuita.

En un video, la creadora de contenido explica que lo primero que se debe hacer es acudir a la zona de juegos del resort en el que uno se hospeda. Luego, hay que pedir la tarjeta de fidelidad gratuita que se utiliza en el lugar.

“Cada cadena importante tiene uno y sólo es necesario hacerlo una vez por cadena”, explicó. “Entonces, una vez para Caesars Entertainment, una vez para las recompensas de MGM, otra para Wynn y así sucesivamente”.

Posteriormente, hay que utilizar un billete de $100 en una máquina con la tarjeta del jugador. Después de 15 minutos de juego, el dinero se retira.

Después de 90 días, según Jen, el usuario recibirá ofertas de marketing de retorno, incluyendo estadías de hotel gratuitas. La tiktoker señala también que este truco puede aplicarse a cada cadena principal, evitando así las tarifas de estadía y cargos de estacionamiento.

“Truco de viaje a Las Vegas para obtener habitaciones de hotel, comida, entradas para espectáculos y más gratis. La única forma de evitar las tarifas del resort y los cargos de estacionamiento es con una tarjeta de jugador fiel”, escribió la estadounidense, cuyo clip se viralizó con más de 2 millones de visualizaciones.

El testimonio generó una gran cantidad de comentarios, entre quienes afirmaron que el consejo funcionó y quienes dijeron que, por otra parte, no tuvieron éxito.

“Esto literalmente funciona. ¡La primera vez que fuimos jugamos $20 en cada casino y no hemos pagado por una habitación las últimas 5 veces que hemos estado!”; “¡Sí! ¡Me voy a Las Vegas en unas semanas y NO pagaré por nuestra habitación con vista a la fuente en Bellagio!”; “Mi esposa y yo visitamos Las Vegas varias veces al menos 3 o 4 veces al año y no hemos pagado una habitación en más de dos décadas. Además, obtenemos otros grandes beneficios”; “Jugué $500 y ni siquiera recibí un correo”, escribieron las personas.

¿Cómo funciona el método señalado por la creadora de contenido?

Tal como lo explica el portal Hotel Chantelle, algunos establecimientos de Las Vegas ofrecen “compensaciones de hotel”, que son recompensas complementarias para incentivar a la gente a jugar en sus casinos.

“Las compensaciones de hotel suelen estar vinculadas a la actividad del jugador. Cuanto más juegues y mayores sean tus apuestas, más probabilidades tendrás de recibir generosas compensaciones de hotel. Los casinos rastrean tu juego a través de sus programas de fidelización, donde asignan una calificación basada en factores como la cantidad de dinero que apuestas y el tiempo que pasas jugando”, explican.

Una vez que hayas acumulado suficientes puntos o alcanzado cierto nivel, el casino comenzará a ofrecer distintas opciones de ofertas según sus preferencias e inventario disponible. Es importante tener en cuenta que, si bien las recompensas de hotel pueden ser un gran beneficio, “no están garantizadas y están sujetas a disponibilidad”.

En cuanto al consejo de Jen, es importante indicar que, si bien es posible conseguir compensaciones de hotel gratuitas, puede tratarse de algo no tan seguro.

