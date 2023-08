Bruno es un tierno gato atigrado de color beige quien se volvió viral cuando fue devuelto al refugio de New Jersey por la familia que lo adoptó hace una semana ¿Cuál fue el motivo para hacer esto? Los humanos aseguraron que no pudieron soportar que fuera tan ‘cariñoso’, por lo que su historia no tardó nada para hacerse viral conmoviendo a millones.

En su cuenta de Facebook, el albergue Montville Animal Shelter New Jersey (Estados Unidos) publicó que el minino fue adoptado en enero, pero a los pocos días volvió: “Bruno regresó después de solo una semana. La familia nunca antes había tenido un gato y decían que era demasiado cariñoso, siempre quería sentarse en sus piernas, seguirlos y darles cabezazos por besos y caricias”, se lee en el post.

Además de esto, el refugio aseguró que el gato no solo es juguetón, también tiene estallidos de energía, es decir, que corre frenético por todos lados. Pese al mal momento que atravesó nuestro amigo de cuatro patas, su historia tuvo un desenlace positivo.

HISTORIAS | Bruno fue adoptado por la pareja conformada por Catherine y Andrew. (Foto: Montville Animal Shelter New Jersey/Facebook)

Catherine y Andrew

Resulta que Catherine y Andrew, una pareja, vio la publicación y se dieron a la labor de adoptar a Bruno, creyendo que era la mascota perfecta para ellos. A NorthJersey.com comentaron: “unas horas más tarde, me envía un pantallazo de la publicación donde me preguntaba ‘¿qué pasa si no lo atrapamos? ¿qué pasa si se vuelve demasiado famoso?’”, dijo él.

De hecho, el refugio reveló que el post alcanzó a tal cantidad de gente que tuvieron que detener las solicitudes, pero terminó siendo nuestra pareja quienes se convertirán en la nueva familia del gato y se está adaptando a la perfección a su hogar.

“Cuando lo recogimos por primera vez, básicamente se arrastró hasta mi cuello... creo que estaba muy emocionado de dejar el refugio y ser retenido nuevamente”, comentó Catherine.

HISTORIAS | El refugio tuvo que pausar el proceso de adopción al recibir una enorme cantidad de solicitudes. (Foto: Montville Animal Shelter New Jersey/Facebook)

Todos los gatitos adoptados

Lindsay Persico, personal del Montville Animal Shelter New Jersey reveló que el desenlace de la historia de Bruno ayudó a otros gatos del refugio a encontrar nuevas familias, ya que casi todos fueron adoptados.

