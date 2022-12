El ceviche es un plato bandera de la gastronomía del Perú que está hecho principalmente a base de pescado fresco, cebolla, ají, jugo de limón y sal. Debido a su característico sabor, este delicioso potaje continúa recibiendo diferentes reconocimientos internacionales y conquistando paladares de muchísimas personas.

Bajo esa línea, Nicolle Ordoñez (@nicolleotorres) utilizó la plataforma de TikTok para publicar el curioso momento en el que su enamorado de nacionalidad española decidió probar ceviche por primera vez.

Como se pudo apreciar en las imágenes, la pareja de Nicolle saboreó un trozo de pescado, el cual disfrutó durante unos segundos; sin embargo, la situación cambió de manera drástica cuando ella recordó que él no comía alimentos crudos.

Mira aquí el video viral

“Nunca comió nada crudo y no le dije que el ceviche era crudo”, mencionó @nicolleotorres en el video, ahora viral. Tras darse cuenta, el muchacho no siguió comiendo y brindó su opinión sobre el famoso platillo: “El sabor me gusta, pero noto que está crudo”.

“Su cara es lo máximo”

En cuanto a los comentarios, los usuarios se tomaron con humor la reacción del joven y escribieron cientos de hilarantes mensajes. “El conquistador salió conquistado”, indicó un cibernauta. “Se sintió peruano”, apuntó otro.

Eso no fue todo, pues algunos internautas le precisaron a la novia que el ceviche “no es crudo”, pues “la carne del pescado se cocina cuando el echas el limón”. A la fecha, el clip ya alcanzó 600 mil reproducciones.

