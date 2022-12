La fiesta de graduación representa un momento especial para la mayoría de nosotros, pues refleja el inicio de una etapa escolar y personal, por lo que suele estar llena de recuerdos y emociones encontradas. Sin embargo, cuando hace falta alguien la situación cambia, ¿cierto?

Este es el caso de un adolescente que se graduó de la escuela Tupac Amaru del distrito de Chilca, ubicada en la provincia de Huancayo. Desafortunadamente, la madre del joven falleció debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Ante la muerte de su progenitora, el protagonista de esta conmovedora historia trabajó a la par de sus clases para enmarcar la fotografía de su adorable mamá. Una vez que llegó su baile de graduación, el muchacho decidió tenerla presente.

¿Qué hizo? El estudiante bailó junto al cuadro de su madre durante el tradicional vals. El propio chico compartió la escena a través de su cuenta de TikTok (@kimlupita10). “Mami, tanta falta me haces”, escribió en la descripción.

Mira aquí el video viral

Rápidamente el video de @kimlupita10 se convirtió viral en la plataforma asiática y los usuarios escribieron mensajes de apoyo. “Que Dios te bendiga sigue adelante”, comentó una persona. “Mamá está orgullosa de ti. Vendrán más logros y ella estará feliz”, señaló otra.

“Mi mamá siempre está cuidándome”

Frene a la avalancha de reacciones que desató la grabación, los medios locales conversaron con el adolescente para conocer más detalles de su vida. “A pesar de que no haz estado a mi lado, siempre está cuidándome e iluminando mi camino; mi mamá nunca ha sido una persona muy mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’”, indicó.

En ese sentido, él mencionó que su “inspiración fue que mi mamá -antes de que falleciera en esta casa- me dijo: ‘vamos a hacer tu promoción y va a ser tu padrino tal persona’, a veces me decía ‘tienes que seguir estudiando’, me alentaba. Mi mamá siempre ha querido que fuera profesional y voy a cumplir ese deseo”.

