En un emocionante giro de los acontecimientos, una historia de esperanza, perseverancia y solidaridad se ha convertido en un fenómeno viral. La historia de un niño que perdió el relicario que contenía las cenizas de su madre y un desconocido que recorrió incansablemente un campo durante 9 horas para encontrarlo ha conmovido los corazones de miles en todo el mundo.

La historia comienza en Plymouth, Massachusetts, donde Connor Datri, un niño de 10 años, había llevado un collar especial a la escuela. Este collar no era un adorno cualquiera, sino un relicario en forma de corazón que contenía las cenizas de su madre, Lynelle Leonard, quien falleció en un accidente automovilístico tres años atrás. El relicario no solo era una posesión valiosa para Connor, sino también un vínculo emocional que lo conectaba con su madre.

Un día, mientras jugaba en el campo de fútbol de la Escuela Primaria West, Connor perdió el relicario. La angustia de perder este objeto significativo era inmensa, tanto para él como para su familia. Su abuela, Melissa Moriarty, decidió hacer un llamado a la comunidad a través de un grupo de Facebook local, compartiendo imágenes del collar y pidiendo la ayuda de cualquiera que pudiera encontrarlo.

Ayuda de alguien inesperado

Fue en ese momento que entró en escena un verdadero héroe anónimo, Lou Asci, de 61 años y residente de Marshfield. Siendo empleado de Massport, Lou tenía un pasatiempo poco convencional: buscar objetos perdidos con su detector de metales. No cobraba por sus servicios y, al enterarse de la historia de Connor, se sintió conmovido y decidió ayudar de inmediato.

La búsqueda no fue fácil. La primera incursión de Lou en el campo fue interrumpida por el director de la escuela, quien les informó que no podían estar allí durante el horario escolar. Sin embargo, esta adversidad no lo detuvo. Regresó al día siguiente, incluso realizando búsquedas nocturnas con una linterna en busca del collar perdido. Aunque encontró varias monedas y otros objetos, no logró dar con el relicario.

Finalmente, el jueves por la tarde, acompañado por su esposa, Lou Asci tuvo un presentimiento. Sintió que debía buscar en un campo completamente diferente al que habían explorado anteriormente. Y su intuición fue acertada. En el centro del campo de fútbol, en el círculo central, encontró el tan ansiado relicario.

El relicario que encontró Lou Asci. (Foto: Lou Asci)

Con cuidado para no dañar el campo, Lou recuperó el relicario y se lo entregó a la emocionada abuela de Connor. La emoción y gratitud de la familia se hicieron evidentes, y el momento fue conmovedor para todos los involucrados.

Connor expresó su agradecimiento y su alegría por tener de vuelta a su madre, mientras que Lou Asci, el hombre detrás de esta increíble búsqueda, compartió sus pensamientos sobre este acto de solidaridad. Para él, encontrar el relicario no era una opción. No importaba cuánto tiempo tomara o cuánto esfuerzo requiriera, era una misión que tenía que completar. Sabía que este objeto no podía ser reemplazado y comprendió la importancia de devolverlo a su legítimo propietario.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos: Policía regala PlayStation 5 a niño que buscaba empleo para comprarse uno