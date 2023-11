Una joven de Estados Unidos se volvió viral en las redes sociales al revelar los motivos por los que nunca pide un taxi estando en un aeropuerto. Su testimonio, difundido vía TikTok, se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Liv Engstrom, cuyo nombre en la mencionada plataforma es @olivia.engstrom, se grabó caminando desde la terminal de un aeropuerto hasta un hotel ubicado a unas cuantas cuadras.

“Consejo profesional: que Uber no te recoja y te deje en el aeropuerto. Sólo están tratando de estafarte”, dice en el video que acumula más de 3 millones de reproducciones.

“$40 para que el Uber me recoja aquí y me lleve una milla hasta mi casa, o puedo caminar hasta el Hilton Garden Inn y que el Uber me deje en mi casa por $7″, agregó. “Estoy ahorrando $33 por cruzar la calle”.

Su relato generó todo tipo de reacciones

Como era de esperarse, su relato generó una gran cantidad de reacciones y varios internautas se animaron a compartir otros consejos de ahorro a la hora de llegar o salir de un aeropuerto.

“Por lo general, hay un servicio de transporte gratuito a los Garden Inn o Holiday Inn, incluso se podría acortar el camino”, escribió una persona. “Un consejo profesional es tomar el transporte gratuito a un hotel local y luego Uber”, comentó otra.

“Por lo general, viajo en el tren ligero hasta uno de los parques, hago paradas cerca de mi casa y tomo un Lyft hasta mi casa 12 contra 50″, mencionó un tercero.

Sin embargo, otros dijeron que no se puede acceder a pie al aeropuerto de su ciudad, por lo que se ven obligados a pagar un taxi de alto costo.

“Podría funcionar en algunos lugares. El aeropuerto de mi casa está en una zona peligrosa y hay una gran caminata hasta el hotel más cercano”, aseguró un internauta. “El aeropuerto de mi casa es como su propia ciudad. No hay forma de caminar a ningún lado”, añadió otro.

Cómo reconocer un taxi seguro

Evita viajar en el asiento delantero. Lo recomendable es sentarte en el lado opuesto al conductor, ya que así le será más difícil alcanzarte si es que intenta robarte.

Evita tomar taxis con placas “en trámite”.

Evita que el destino del viaje sea directamente tu domicilio o lugar de trabajo para que nadie sepa los lugares que frecuentas.

Nunca reveles datos personales al conductor.

