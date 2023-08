Hay momentos que llenan de ilusión a los niños como la Navidad, un paseo familiar especial, ir al parque de diversiones con sus amigos o poner su diente debajo de la almohada para que el Ratón Pérez les deje algo especial, pero ¿qué pasa si una pequeña de 5 años accidentalmente se traga el incisivo que tiene flojo mientras almuerza y se queda sin realizar esta tradición? Esta es la historia de Kaisley Blake, residente de Oklahoma, Estados Unidos que tuvo un final feliz gracias al conmovedor gesto del director de su escuela. Aquí te cuento los detalles.

Todo sucedió el 10 de agosto en la Escuela Primaria Henryetta y en su primer día de clases. La protagonista se la pasó moviendo su diente toda la mañana y cuando tocó la hora de su merienda le dio un delicioso mordisco a su hamburguesa.

“Mientras la masticaba, pensó que la hamburguesa tenía semillas”, contó su padre Worren Blake días después a CNN.

Niña se tragó su diente al morder hamburguesa

Fue ahí donde Kaisley Blake se preocupó, quiso tocar su diente que se movía y se dio cuenta que ya no lo tenía. “Estaba bastante molesta por eso”, porque lo primero que pensó es que si no lo dejaba debajo de su almohada esa noche, la hada de los dientes no le dejaría dinero.

Director de la escuela hizo algo conmovedor

Cuando todo parecía un escenario totalmente desmotivador para la niña de 5 años llegó el director Roger Williams para salvar el día. “Kaisley abrió la boca y me mostró que le faltaba el diente inferior. Dije: ‘Sabes, creo que probablemente podríamos hacer algo al respecto’”.

Fue ahí que se dirigió a su oficina y le escribió una nota al hada de los dientes para que la niña la pueda colocar en su cama.

“Mi objetivo era asegurarme de que la niña todavía tuviera la magia del hada de los dientes viniendo a verla”, dijo Williams.

En la carta que escribió y guardó en la mochila se lee que “Acepte esta carta como verificación oficial de un diente perdido y proporcione el tipo de cambio monetario estándar que normalmente usa para un diente real”.

HISTORIA VIRAL | El director de la Escuela Primaria Henryetta, Roger Williams, escribió una carta al Hada de los Dientes. (Foto: Worren Blake)

El padre de la niña se dio cuenta del noble gesto y lo compartió en su cuenta de Facebook, volviéndose viral. “Pensé, wow, eso me ahorró un montón de intentos de pensar en algo. Realmente fue capaz de mantener viva esa magia (...) No todas las personas se toman un tiempo y realmente se preocupan por las pequeñas cosas que son todo el mundo de estos niños. Te tengo mucho respeto. Gracias señor”.

De esta manera Kaisley, que llegó llorando a su casa porque “no sabía si el hada de los dientes iba a venir a visitarla”, se llevó US$ 5 y fue sumamente feliz.