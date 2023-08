Viajar en avión es una gran experiencia para muchas personas, mientras que otras viven momentos de terror por tenerle miedo a las alturas o sentirse mal durante el vuelo. A esto se suma que no sabes en realidad a quién tienes al lado y si esa persona te puede hacer algún tipo de daño. En esa línea, durante el mes de julio el rostro de una mujer dio la vuelta al mundo y miles quedaron impactados al escucharla en un video viral de TikTok asegurando que una persona que “no era real” la estaba molestando dentro de la aeronave de American Airlines en Estados Unidos. Han pasado los días y Tiffany Gomas dio la cara y una nueva versión de lo sucedido. Aquí te cuento todos los detalles.

Residente de Texas, tiene 38 años y es una ejecutiva de mercadotecnia que ‘enloqueció’ antes de partir del aeropuerto de Dallas Fort Worth. Con una expresión airada y ante la atenta mirada de los pasajeros, dijo que uno de ellos, supuestamente, no existía.

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que estoy así. Todos pueden creerlo o no... me importa un carajo, pero te lo digo en este momento. Este hijo de p**a de atrás no es real (...) Puedes sentarte en este avión y morir con ellos o no. Yo no voy a hacerlo”, aseguró en un video compartido en TikTok.

Habló la mujer que denunció que un hombre “no real” viajaba con ella

Mediante su cuenta de Instagram, Tiffany Gomas indicó que “un momento no te define; pero puede definir tu propósito”. Ella decidió dar su descargo tras el extraño suceso que protagonizó y se volvió viral, sumando más de 100.000 seguidores en sus redes sociales.

En su video de disculpa se refirió a ella misma como “la dama loca del avión” y calificó ese momento como el peor de su vida.

“Como saben, no he querido hablar sobre el video viral, pero por fin creo que llegó el momento (...) Ante todo, quiero asumir toda la responsabilidad por mis acciones. Fueron completamente inaceptables, angustiada o no. Debí haber controlado mis emociones, y no fue así (...) El uso de blasfemias fue totalmente innecesario y quiero pedir disculpas a todos los pasajeros del avión, sobre todo a los que llevaban niños a bordo. No puedo imaginarme pasar por eso e intentar explicarle a mi hijo lo que acaba de pasar”, contó.

I apologize and take accountability for my actions, they were uncalled for. My very worst moment was captured on video. Although the memes have been amusing, the flipside has been cruel. I’m thankful for my friends and family for supporting me through this. This experience has… pic.twitter.com/0AfQcaEzj0 — Tiffany Gomas (@Tiffany_Gomas) August 13, 2023

Tiffany Gomas agregó que “todos tenemos nuestros malos momentos, algunos mucho peores que otros, y el mío fue grabado por una cámara para que todo el mundo lo viera, varias veces”.

Si bien dijo que se divirtió con algunos memes que se crearon, fue muy “invasivo y cruel”, agradeció a sus amigos y familia por acompañarla y “espero que puedan aceptar mis disculpas y que pueda empezar a seguir adelante con mi vida”.

Tiffany Gomas se mostró renovada y pidió perdón por el uso excesivo de blasfemias y por sus acciones “inaceptables”. (Foto: @tiffanygomas / Instagram)

Su vida se “descontroló”

En una entrevista con el Daily Mail, la mujer agregó que fue “aterrador. Las cosas se hacen virales y todo cambia. Nadie conoce la historia de nadie, y nadie debería juzgar. Nadie sabe cómo es”, por lo que su vida se “descontroló”, pues había personas vigilando su casa y a sus vecinos.

Para volver a empezar, Tiffany Gomas también usó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía donde luce distinta a la imagen que todos tenemos de ella tras el video viral. Ahora se mostró con jeans y una camiseta blanca protagonizando una sesión fotográfica sentada en el piso de una cocina. Las imágenes las acompañó del hashtag ‘#TMFINR’, haciendo referencia a las siglas en inglés de su famosa frase: “Ese hijo de p*ta no es real”.

VIDEO RECOMENDADO

VIDEO VIRAL | El emotivo gesto de los tripulantes de un avión con una niña que superó el cáncer. (Video: TikTok / lauramree)