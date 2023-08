En ocasiones, el respeto y el orden deben imponerse en un avión lleno de pasajeros para que reine la paz. Esta última semana se vio un caso singular con la aerolínea American Airlines, desde Estados Unidos: El piloto de un vuelo dio un sincero y rotundo discurso a sus pasajeros antes del despegue. Sus palabras causaron tal reflexión en tripulantes y cibernautas, que su breve mensaje no tardó en hacerse viral en TikTok.

El piloto estaba consciente de la indiferencia que se tiene por los asistentes de un vuelo, a su vez, habló de unos malos hábitos que no deben coexistir en un avión. De hecho, el metraje se dio a conocer por Anna Leah Maltezos (@lone_didion), una icónica humorista del país norteamericano; ella se quedó escuchando las reflexiones del piloto.

“Mi voluntad”

Según el clip de Anna, el piloto en todo momento llamó a los pasajeros a tratarse amablemente mutuamente y no desperdició el momento en lanzar una que otra broma: “Mi voluntad es lo que importa aquí”, dijo el elocuente aviador.

Mira el video viral

“Recuerden que los asistentes de vuelo están aquí principalmente para su seguridad. Más allá de eso, van a esforzarse para hacer su vuelo más agradable”, exclamó el especialista, quien no se vio identificado en el corto video. “Van a ocuparse de ustedes, pero presten atención a lo que tienen que decir porque llevan a cabo mi voluntad en la cabina o en el puesto de pilotaje. Y mi voluntad es lo que importa aquí”, detalló a continuación.

“Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lamentablemente, tengo que decir lo mismo en cada vuelo porque las personas no se tratan bien”, dijo el hombre a cargo, con templanza y voz firme. “Son egoístas y maleducados y la verdad es que no lo permitiremos”, aclaró. Sin embargo, lo que más risa despertó fueron los malos hábitos que enumeró.

“Todo el mundo pagó por un espacio. No se apoyen en otras personas. No se duerman sobre los demás”, dijo. “No babeen sobre los demás a menos que lo hayan hablado de antemano y que el otro vista un impermeable”.

Además, habló con cierta rudeza que no se reproduzcan videos en alto volumen sin el consentimiento de nadie: “Se acabó en este país. Nadie quiere oír tu vídeo. Sé que piensas que es súper lindo. Puede ser, pero es asunto tuyo, ¿no es cierto? Así que guárdatelo para ti mismo”, finalizó y recibió el aprecio de todos los presentes.

“El hecho de que lo diga muestra que está harto de tener que aguantar a todos estos adultos infantiles”, “El piloto acaba de mandar un saludo épico a todos los pasajeros”, “Las personas que se quejan de su discurso son las que necesitan oírlo”, “Si te ofende su discurso, te felicito, tú eres el problema. Jajaja”, dijeron algunas personas curiosas y viajeros sobre la anécdota.