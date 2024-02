El Super Bowl LVIII, emblemático evento deportivo que enfrentó a los poderosos Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers en un encuentro lleno de mucha emoción y tensión, se llevó a cabo en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada; sin embargo, este encuentro va más allá del fútbol americano: es un espectáculo que abarca diversos aspectos de la cultura estadounidense, incluyendo la música.

Desde la ceremonia de apertura hasta el famoso show de medio tiempo, las actuaciones musicales son parte integral del Super Bowl. La NFL, con su habitual cuidado en los detalles, anunció a mediados de enero el elenco para el espectáculo previo al partido. Entre las figuras más destacadas se encuentra Reba McEntire, una leyenda de la música country, quien tuvo el honor de entonar el himno nacional durante el partido.

Además, el rapero Post Malone estuvo a cargo de interpretar ‘America the Beautiful’, mientras que Andra Day, ganadora del Grammy, deleitó a la audiencia con su versión de ‘Lift Every Voice and Sing’.

Cabe destacar que todas las presentaciones musicales, incluido el espectáculo de medio tiempo liderado por Usher, contarán con una interpretación en lenguaje de señas a cargo de la Asociación Nacional de Sordos (NAD), inclusión importante que busca hacer accesible el evento a personas con discapacidades auditivas.

Quién es Reba McEntire

Reba McEntire, una figura icónica en la música country, ha acumulado a lo largo de su carrera más de 80 premios, incluyendo tres premios Grammy. La cantante y actriz, considerada uno de los mayores exponentes de la música country, es reconocida también en la industria del cine, la televisión y el teatro.

Algunos de sus reconocimientos incluyen premios CMA, premios ACM, premios People’s Choice, American Music Awards y Bollboard.

McEntire, que comenzó a hacerse un nombre en Broadway a principios de la década de 2000, también es conocida por su programa de televisión, Reba, que fue nominado al Globo de Oro como mejor actriz. Asimismo, es coach del programa de televisión The Voice.

Algunos de sus temas musicales más exitosos incluyen “Consider Me Gone”, “Does He Love You”, “Fancy”, “For My Broken Heart” y “Turn on the Radio”.

JUST IN: Reba McEntire performs the National Anthem at Super Bowl LVIII in Las Vegas.



🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/zie1WXBsX3 — Collin Rugg (@CollinRugg) February 11, 2024

