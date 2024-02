El Halftime Show del Super Bowl LVIII es el espectáculo más esperado por aquellos aficionados que están presentes en este importante evento deportivo de fútbol americano. Usher era el cantante seleccionado para formar parte de la prestigiosa lista de artistas que brillaron durante el reconocido show, pero ha recibido duras críticas al considerarse que no “estuvo a la altura”.

Su performance tuvo una duración aproximada de 15 minutos e interpretó sus éxitos más reconocidos en la industria musical como ‘Caught Up’, ‘U Don’t Have To Call’, ‘SuperStar’, ‘Love in This Club’, ‘Nice & Slow’. ‘Burn’, ‘Yeah!’, ‘OMG’, ‘My Boo’, ‘Confessions Pt. II’, ‘U Gotta It Bad’ y ‘Bad Girl’.

Pese a su talento indiscutible y compartir escenario con Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., Will.I.Am, Lil Jon y Ludacris, no superó las expectativas entre los fanáticos de la NFL, quienes se pronunciaron en las respectivas redes sociales, especialmente en X.

PUBLICADO POR EL USUARIO INDIE 505

(Foto: @Indie5051 / X)

PUBLICADO POR LA USUARIA ROCÍO

(Foto: @lucesdetecno / X)

PUBLICADO POR LA USUARIA DOCTORA POLO

(Foto: @gomezgabop / X)

PUBLICADO POR EL USUARIO ROBERTO

(Foto: @SolarPowerade1 / X)

Previo a la presentación de Usher, tanto televidentes como espectadores del Allegiant Stadium presentaban altas expectativas, pues se rumoreaba que Justin Bieber sería el artista sorpresa, pero finalmente, dicha apreciación no se cumplió, aunque el canadiense de 29 años sí estuvo presente en el Super Bowl acompañada de su esposa Hailey Bieber.

Este número musical del Super Bowl ha contado con la participación de artistas de talla mundial tales como Michael Jackson, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, Coldplay, The Weeknd, entre otros.