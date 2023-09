La educación es un pilar fundamental en la vida de muchas personas, una oportunidad para aprender, crecer y alcanzar metas. En ocasiones, esta búsqueda de conocimiento trasciende las barreras generacionales, como lo demuestra el inspirador caso de una familia de Wisconsin que ha decidido embarcarse en una nueva aventura educativa juntos: abuela, madre y dos hijas, tres generaciones que comparten el entusiasmo de iniciar la universidad al mismo tiempo.

Imaginemos la escena: una abuela de cabello plateado, una madre en la plenitud de sus años y una adolescente llena de energía, todas sentados en un aula universitaria, listas para dar inicio a esta emocionante etapa de sus vidas. Esta historia es un testimonio del poder de la educación para unir a las familias y cómo puede inspirar a personas de diferentes edades a perseguir sus sueños académicos.

Samantha Malczewski, de 19 años, dijo a Good Morning America que cuando supo que su madre y su abuela se unirían a ella y a su hermana menor Mia Carter, de 18 años, en Carthage College este otoño, la noticia fue una gran sorpresa.

“Claramente yo ya estaba admitida, [Mia] fue admitida. Y luego, de repente, dijeron: ‘Oh, nosotros también vamos’”, recordó la estudiante de segundo año de enfermería. “Fue realmente sorprendente. No me lo esperaba”.

Carter dijo que tenía el presentimiento de que su madre Amy Malczewski y su abuela Christy Schwan estaban interesadas en volver a la escuela.

“La mamá de mi abuela acaba de fallecer y creo que mi mamá se dio cuenta de que tu mamá no siempre estará allí... y creo que es simplemente el hecho de que literalmente van al mismo salón de clases todos los días, probablemente trabajan en proyectos y simplemente obtienen otro aspecto de pasar tiempo con ella, como si el tiempo de buena calidad [era un factor]”, dijo el estudiante de primer año de contabilidad y marketing a GMA.

Tres generaciones en la universidad

Amy Malczewski tiene una profunda conexión con Carthage College, ya que trabajó en la escuela con sede en Kenosha, Wisconsin, durante los últimos 22 años como directora de equipo espiritual, instructora de diseño gráfico y especialista profesional para estudiantes interesados en el arte, la comunicación y la cultura. Sin embargo, la madre de cinco hijos dijo que “siempre” supo que ella misma quería inscribirse como estudiante.

“Ahora tengo un poco de tiempo. Pienso, ¿sabes qué? Debería obtener ese título de posgrado que siempre quise. Y Carthage tiene este increíble programa, esta maestría en negocios, diseño e innovación, que está realmente en línea con todas las cosas que amo”, dijo Amy Malczewski, quien se autodenomina “la mayor admiradora de Cartago”.

Mientras tanto, cuando Schwan se enteró del plan de su hija, rápidamente se dio cuenta de que podían emprender el viaje juntas. La mujer de 71 años se había jubilado hace tres años después de trabajar en consultoría sobre beneficios para empleados, pero todavía trabaja como voluntaria para organizaciones sin fines de lucro locales y dijo que le atraía aprender más sobre gestión del cambio.

VIDEO VIRAL | A sus 71 años, Christy Schwan regresa a la escuela y cursa una maestría en negocios, diseño e innovación. (Foto: Amy Malczewski)

“[Amy] dijo: ‘Estoy pensando en hacer esto’. Y dije: ‘Realmente creo que deberías hacerlo’. Y ella dijo: ‘Bueno, creo que tú también deberías considerarlo’. Y yo dije: ‘Oh, Dios mío, creo que tienes razón, deberíamos hacer esto juntos’”, relató Schwan, y agregó que también se inspiró en su hijo, Joshua, que está cursando su segunda maestría. “Me ha ayudado a llenar un espacio vacío desde que mi madre se fue”.

Amy Malczewski y Schwan son ahora compañeras de clase y cursan maestrías en negocios, diseño e innovación. Ambos estudiantes no tradicionales dicen que alientan a sus compañeros a hacerlo si ellos también están considerando regresar a la escuela.

“Mi consejo para cualquiera es que la vida es muy corta y si hay algo que te interesa y quizás estés dudando un poco de ti mismo, deja esa duda a un lado y hazlo”, dijo Amy Malczewski. “Especialmente si tienes a alguien que puede hacerlo contigo, creo que lo hace aún más dulce, ¿verdad? Tener estas experiencias con mi mamá será algo que recordaré por el resto de mi vida. Ver a mis hijas ¿En el campus? Ya sabes, me encanta”.

“Nunca dudes en seguir tu miedo”, añadió Schwan. “En mi vida, me ha llevado a mis mayores oportunidades y también ha desarrollado mis mayores fortalezas. Si siempre me hubiera quedado en mi zona de confort, no estaría donde estoy hoy... Y creo que los estudiantes mayores aportan mucho a la mesa y creo que la edad no es un factor, que todos podemos seguir aprendiendo”.

Mientras las cuatro se adaptan a las clases y a sus horarios ocupados, Carter, quien también es compañera de cuarto de su hermana, dijo que esperan verse en el campus.

“Podemos acompañarlos a clase, tener este pequeño grupo de estudio o cenar juntos en la cafetería”, dijo Carter. “Es como si trajeran un lindo pedazo de casa al campus, lo cual me encanta”.

VIDEO RECOMENDADO

VIDEO VIRAL | El policía de Maryland que se metió en problemas por subir con una mujer a su patrulla y volverse viral. (Video: TikTok / trapploss_)