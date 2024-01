A finales del año pasado, un usuario de TikTok se volvió viral después de grabarse haciendo algo impresionante: Miguel Vasconcelos (@miguellamv), quien trabaja como aeromozo para la aerolínea irlandesa Ryanair, decidió preparar un pastel para él y sus compañeros durante un vuelo. Su experiencia fue documentada en un video que, en poco tiempo, superó las 3 millones de visualizaciones.

En las imágenes, se puede ver al joven combinando varios ingredientes como chocolate en polvo, huevos, aceite, agua y chispas en un tazón colocado en cierta parte de la reducida área de la cocina dentro de la nave. Tras ello, Miguel llevó la mezcla al horno a la espera de los resultados.

El postre se cocinó sin mayores problemas y los compañeros del asistente de vuelo se mostraron sonrientes ante el postre que, a juzgar por la filmación, tenía un sabor agradable; sin embargo, la escena generó fuertes críticas entre los usuarios.

Si bien algunas personas quedaron cautivadas por el peculiar momento vivido en las alturas, otros indicaron que el joven puso en peligro la vida de todos los tripulantes.

“Puedes provocar un incendio en el horno”; “Ahora sé lo que están haciendo mientras espero mi agua”; “Esto es muy divertido, aunque mi aerolínea me despediría, por lo que mi autoridad de aviación civil probablemente me quitaría la licencia”; “¿Cómo es posible que todos ustedes hagan tiktoks en pleno vuelo y a mí me despidieron por sentarme a leer después de mis deberes?, comentaron los internautas.

Asistente de vuelo fue despedido tras grabarse horneando en el avión

Miguel no tuvo que esperar mucho para descubrir que hornear un pastel durante su turno de trabajo iba a costarle caro. De hecho, este habría sido el motivo por el que fue despedido.

En un clip subido tiempo después, Vasconcelos reveló que RyanAir lo había separado de su cargo tras 13 meses trabajando allí. Aunque no brindó muchos detalles sobre lo sucedido, consideró que su despido era “totalmente injusto” y que ahora está contento con el lugar en donde se encuentra.

“Ahora soy feliz”, señaló. “Estoy con la cabeza en alto buscando el lado positivo. Amo al universo y el universo me ama a mí, así que sé que esto es solo otro paso en el viaje de mi vida, así que está bien”.

“Muchas gracias RyanAir por la vida que me diste durante más de un año, por toda la experiencia”, finalizó. Como era de esperarse, algunos usuarios especularon sobre el motivo de su separación.

“Es triste, pero la gente debería entender lo que es el profesionalismo. Tu trabajo no es tu hogar”, afirmó una persona. “Toma nota: no hornees un pastel durante un vuelo”, añadió otra.

Sin embargo, no faltaron quienes le ofrecieron palabras de aliento. “Un amigo era piloto de Ryanair después de que lo despidieran y terminó siendo piloto de Emirates”, indicó un internauta.

“Lamento que Ryanair te haya perdido. Eres una persona tan inspiradora y tan positiva, ¡gracias!”, escribió otro.

¿Qué se necesita para ser asistente de vuelo?

Para ser asistente de vuelo, necesitas cumplir con requisitos específicos. Por lo general, se exige tener la educación secundaria completa, aunque certificados en hospitalidad o turismo son ventajosos. Además, es crucial mantener una buena salud física y mental para enfrentar las demandas del trabajo y actuar en emergencias.

Las habilidades interpersonales y de comunicación son esenciales. Se valora la paciencia, cortesía y habilidad para trabajar en equipo. También es necesario tener un buen dominio del inglés u otros idiomas relevantes para garantizar una comunicación efectiva con pasajeros y la tripulación.

El proceso para convertirse en asistente de vuelo implica entrevistas, evaluaciones de habilidades prácticas y formación proporcionada por la aerolínea. Esta formación aborda temas como seguridad aérea, primeros auxilios, evacuación de emergencia y procedimientos de servicio a bordo, así como las regulaciones específicas de la aerolínea.

