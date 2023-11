Una azafata de España ha causado asombro en las redes sociales al compartir una visión exclusiva de su vida laboral a bordo de jets privados. Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria Gigi (@thisisgigiiii) comparte su día a día mientras viaja por el mundo.

“Soy Gigi, trabajo en jets privados y hoy es mi primer día de mis dos semanas de trabajo”, empezó diciendo la joven. “De Sevilla me mandan a Doha porque allí está el avión que me ha tocado este mes, hago Sevilla-Madrid con Iberia”, agregó.

Asimismo, explicó que, ni bien llega a la capital española, se dirige a tomar su próximo vuelo con destino a Doha en clase Business.

“Cuando llegas al avión, te dirigen a tu asiento y te dan la bienvenida, te asignan una azafata y te toman tu comida y la bebida, antes de de despegar, me trajeron la bebida de bienvenida y una vez despegamos, me empezaron a traer ya toda la comida, me sorprendió la calidad de la comida, la presentación y el servicio”, señaló.

En las imágenes, se puede ver que Gigi degustó un menú variado y descansó en un espacio amplio y privado en donde le brindaban varios productos para que su viaje sea más cómodo. Tras aterrizar, pudo saltarse la cola de inmigración, debido a la categoría de su vuelo, y pudo terminar el papeleo en una sala VIP.

El registro se viralizó y cientos de usuarios acudieron a la sección de comentarios para, además de expresar su asombro, preguntarle a la azafata en qué momento trabaja.

“Uy, espera…¿Quién paga todo eso? Jeje”; “¿Cómo hiciste para ser azafata de jets privados?”; “¿Fuiste en Business? Es que no lo dijiste ni una vez”; “Y luego dicen que el dinero no da la felicidad”; “Qué importante lo que dices al final de sentirte agradecida”; “¿Y cuando trabajabas?”; “Una experiencia que nunca viviré”, escribieron las personas.

¿Qué se necesita para ser azafata?

Para convertirse en azafata, es esencial obtener la educación necesaria, como un diploma de escuela secundaria y preferiblemente formación en hospitalidad o turismo. Muchas personas también eligen completar programas específicos de la industria de la aviación, que abordan aspectos como seguridad a bordo y servicio al cliente.

Una vez completada la formación, el siguiente paso es buscar oportunidades de empleo. Se puede aplicar directamente a aerolíneas que estén contratando personal de cabina, siguiendo sus requisitos específicos de edad, altura y habilidades de comunicación. La entrevista y la evaluación de habilidades incluirán pruebas prácticas sobre interacción con pasajeros y resolución de situaciones hipotéticas.

Una vez contratada, la vida como azafata implica una combinación de viajes, servicio al cliente y responsabilidades de seguridad. Las azafatas deben estar preparadas para trabajar en horarios irregulares, lidiar con situaciones desafiantes y brindar un servicio amable y profesional a los pasajeros.

