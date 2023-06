Los perros no dejan de protagonizar los videos virales del momento en las redes sociales. Esta vez te hablaremos sobre Harper, un can que demostró toda su valentía al ahuyentar a un oso que ingresó a su casa ubicada en Chatham, en el norte de New York, Estados Unidos.

El accionar de la mascota quedó inmortalizado gracias a una cámara de seguridad instalada en el interior de la vivienda. Justamente, la grabación fue compartida en YouTube por el canal oficial de Inside Editión, un medio de dicho país.

El clip nos permite apreciar que el animal salvaje entró a la propiedad debido a que las puertas dobles de la misma estaban abiertas. El oso, tras ingresar, fue directamente a la cocina. Estaba a punto de darse un banquete con los alimentos que iba a encontrar, hasta que Harper apareció para impedir que eso pasara.

Mira aquí el video viral

El can, que pertenece a Stephanie Behrens, según USA Today, corrió hacia él y ladró tan fuerte que logró que el visitante inesperado se marchara en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el plantígrado salió de la casa, la mujer, que se había dado cuenta de lo que pasó gracias a su mascota, fue inmediatamente a cerrar las puertas dobles.

El oso regresó a la casa

El video viral publicado en YouTube también muestra que el oso, eventualmente, regresó a la vivienda con la intención de ingresar, pero no lo hizo. Muchos usuarios, que vieron toda la escena, destacaron que el can no le tiene miedo a nada. Otros, en tanto, señalaron que tuvo suerte, pues en un enfrentamiento, el animal salvaje podía haberlo asesinado.

