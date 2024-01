Unos tres estudiantes de Montana (Estados Unidos) tuvieron un acto bondadoso con una pequeña de 4 años que sufre de una discapacidad que nole permite movilizarse a su total libertad, pues diseñaron un automóvil de juguete color rosa para que no tenga complicaciones al momento de caminar. Su gesto bastó para que obtengan gran popularidad y en Mag te brindaré más información al respecto.

Se trata de Kai Pohlman, Ainsley Lennick y Elijah McCoun, escolares del Billings Career Center, quienes se compadecieron de Calliope Lindau, una menor de edad que padece el Síndrome de Williams. Producto de su discapacidad, estos chicos se ingeniaron en diseñar y construir este vehículo adecuado para el desplazamiento de niños.

Este auto de juguete posee una llamativa decoración inspirada en las princesas de Disney y una placa personalizada con el nombre del infante. Eso no sería todo, pues los estudiantes pensaron en la comodidad de la pequeña e implementaron un volante, asiento cómodo para la menor y botones de audio.

Cabe añadir que estos jóvenes tuvieron la posibilidad de fabricar este vehículo de juguete por estar inscritos en un curso de estudio independiente llamado ‘Go Baby Go’, que tiene como propósito otorgar una buena calidad de vida a aquellos niños con discapacidades. Tardaron un máximo de tres para conseguir este objetivo.

“Por lo general, tratamos con niños que tienen muchos problemas de movilidad, Entonces, los autos que construimos son una especie de compensación. Si no pueden correr tan rápido como lo haría un niño normal, entonces pueden conducir tan rápido como puedan”, explicó Kai.

VIDEO VIRAL | Los tres estudiantes que fabricaron este vehículo junto a la pequeña Calliope. (Foto: Melanie Willardson)

Los propios estudiantes confirmaron que este automóvil también cuenta con adaptaciones especiales para que Calliope siga cumpliendo con sus necesidades de fisioterapia.

“Es simplemente alentador usar las partes que son más débiles para fortalecerlas, especialmente cuando la opción es que algún día puedan usar sus piernas con normalidad”, indicó.

Quizás estos estudiantes no habrán solucionado la discapacidad que presenta esta menor de 4 años, pero le brindaron una enorme alegría, pues la pequeña no dudó en arrojarse sobre este pequeño juguete y decir eufóricamente “Mi auto princesa, me encanta mi auto princesa”. Sin lugar a duda, cumplieron con su meta inicial: lograr que Calliope se sienta como una niña más.

VIDEO VIRAL | La pequeña Calliope disfrutando de su nuevo auto con diseño de princesas de Disney. (Foto: Melanie Willardson)

