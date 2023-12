Hay ocasiones en las que los padres o tutores no pueden acompañar a sus hijos durante sus vacaciones y confían en las aerolíneas para trasladarlos bajo supervisión del personal y así llegar a salvo a su destino; sin embargo, esta no es una historia con final tan feliz. En plena temporada de Navidad, un niño de 6 años que viajaba por primera vez solo en un avión para visita a su abuela en Fort Myers, Florida, fue “embarcado incorrectamente” en un vuelo que partió de Philadelphia (Pennsylvania) con destino a Orlando. Aquí te detallo todo lo que se sabe y las disculpas de Spirit Airlines tras lo sucedido.

Todo empezó el jueves 21 de diciembre cuando María Ramos llegó al Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida esperando abrazar a su nieto y tras bajar todos los pasajeros, no lo vio. Fue ahí donde vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida.

“Me dijeron: ‘No, él no está en este vuelo. Perdió su vuelo. Le dije: ‘No, no podía perder su vuelo porque tengo la etiqueta de facturación’”, describió Ramos a WINK-TV News, una cadena de televisión local . “Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: ‘¿Dónde está mi nieto? ¿Te lo entregaron en Filadelfia? Ella dijo: ‘No, no tenía hijos conmigo’”.

El niño estaba a salvo en Orlando

Tras minutos de tensión y de pensar lo peor, María Ramos sintió paz cuando recibió la llamada de su nieto quien le aseguró que estaba bien, pero a 160 millas de distancia. Lo extraño es que su bolso sí terminó en Fort Myers.

La mujer relató que la aerolínea se ofreció a reembolsarle el viaje para buscar al niño, pero lo único que ella quiere son respuestas sobre cómo tomó el vuelo equivocado.

“Quiero que me llamen y me digan cómo acabó mi nieto en Orlando. ¿Cómo ocurrió? ¿Lo bajaron del avión? ¿La azafata —después de que mamá le entregara los papeles— lo dejó ir solo? ¿Se subió él solo al avión equivocado?”, indicó totalmente indignada.

La explicación de la aerolínea tras el error

Tras el revuelo causado, la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines se disculpó por haber embarcado por error al niño a otra ciudad.

“El niño siempre estuvo bajo el cuidado y la supervisión de un miembro del equipo de Spirit y tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y volver a conectarlos (...) Nos tomamos muy en serio la seguridad y la responsabilidad de transportar a todos nuestros pasajeros y estamos llevando a cabo una investigación interna. Pedimos disculpas a la familia por esta experiencia”, indicó Spirit en un comunicado.