Una joven asegura haber comprado un perro en la frontera de México y Estados Unidos por 50 dólares. Poco tiempo después, descubrió que la habían estafado y reveló detalles del hecho en un video de TikTok que no tardó en volverse viral.

La usuaria, identificada en la mencionada red social como @issafablife, explicó que, meses atrás, se encontraba visitando la frontera y no dudó en concretar la compra del animal. Al vivir en Los Ángeles, California, el sitio le quedaba cerca, por lo que se movilizó hasta allá en auto.

Supuestamente, le habían ofrecido un cachorro de raza pomeriana, un can conocido por su tamaño pequeño. Al considerar irrechazable el monto que le pidieron, de 50 dólares, no dudó en aceptar y llevarse al can a su hogar.

Sin embargo, los meses pasaron y la joven notó que el perro empezó a crecer de forma desmesurada a pesar de que se supone que no debía hacerlo. Fue entonces que la estadounidense descubrió la verdad: la habían engañado.

No era un cachorro de raza pomeriana

“No puedo creer que me mintieron y me prometieron que era un pomeriana”, escribió la estadounidense en el clip de TikTok donde deja ver imágenes del animal.

Así, descubrió que el cachorro que le habían vendido no era de un pomeriano, sino un husky, conocido por ser de los perros que más crecen.

El video de la usuaria registró unos impresionantes números: 12 millones de reproducciones y 18 mil comentarios, siendo la mayoría de internautas que expresaron su asombro tras el episodio.

“Nunca fue un Pomeriano, pero es una victoria”; “parecía un husky de Alaska desde el primer día”; “mucho mejor que un Pomeriano”; “no está mal 50 dólares por un lobo”; “Chica, ganaste, pero ahora sabes cómo no luce un Pomeriano”, escribieron las personas.

Características de un pomeriano

El pomeriano es la raza nórdica más pequeña. La cabeza de este can tiene forma triangular, lo que le da cierto aspecto zorruno. Sus orejas son pequeñas y alzadas. La cola, característica de la raza, debe curvarse sobre el lomo y portarse alta y horizontal.

El pelaje tiene dos capas, la interior, densa y suave, y la exterior, larga, lacia y más áspera. Los machos mudan una vez al año; las hembras intactas lo hacen durante el celo, tras dar a luz y en épocas de ansiedad.

Según los estándares, sus características deben ser equilibradas, es decir, todas las partes las partes de su cuerpo deben ser proporcionadas. También debe tener una expresión alerta como reflejo de su temperamento, que suele hacerlos muy indicados como perros guardianes.

