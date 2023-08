Durante un intenso y soleado día en Bakersfield, California (Estados Unidos), Melissa Rand se encontraba cerca de un Walmart local cuando notó a un gatito pequeño tendido, desmayado en el suelo. Moribundo, exhausto y deshidratado, el minino era presa de las altas temperaturas, así como la falta de comida y de agua, por lo que la mujer tuvo el noble gesto de rescatarlo para darle una nueva oportunidad de vivir.

La mujer acudió a TikTok (@melissarand) para contar en varios videos el periplo de la mascotita, a la cual bautizó como Wally, el gato de Walmart, el mismo que fue abandonado en la calle sin más.

Una vez que lo sacara de las calles, lo vemos siendo bañado en el fregadero de la mujer (una experimentada cuidadora de felinos): “encontré un gatito en el estacionamiento de Walmart muriendo de agotamiento por calor y deshidratación. Creo que también tiene problemas en las vías respiratorias superiores”, nos cuenta en el video de más de 1.2 millones de vistas.

Wally es salvado

“Hice lo que cualquier persona compasiva haría: lo recogí, lo llevé a casa para criarlo ¡Wally estaba al borde de la muerte y parecía que se había derretido en el cemento! Era una situación de emergencia”, prosiguió.

Luego de esto, le echó ungüento para los ojos, limpió la suciedad en las fosas nasales y lo refrescó.

En siguientes videos del mismo día, Melissa nos muestra a Wally con mucho mejor semblante, incluso ingiriendo algún alimento. Sin lugar a dudas, se salvó de morir gracias a una rápida acción.

Wally necesita ayuda

De hecho, la tiktoker y cuidadora abrió un GoFundMe para recaudar 7 mil dólares que serán destinados para Wally ya que, por ejemplo, tiene la mandíbula rota, además que le quitaron los dientes delanteros. Esto, cree, habría provocado el “efecto de bola de nieve, porque no podía comer y provocó un espiral descendente, combinado con el calor extremo en Bakersfield”.

Wally necesita ser llevado al veterinario lo más pronto posible, pero Melissa no cuenta con el dinero suficiente para costear el tratamiento, intervención y medicinas, es por ello que recurre al financiamiento en línea.

“No sé cuánto costará que el veterinario repare su mandíbula, pero si sobran fondos, se destinarán a castrarlo. Y si aún queda dinero, será destinado a otro animal que necesite atención médica”, comentó en la página de GoFundMe.

“Necesita un veterinario con urgencia”

“Cuídalo, por favor”, “estos videos me parten el corazón”, “pobre bebé, gracias a Dios que los rescataste. Tu amor y cuidados no serán olvidados”, “por favor, llévalo a un veterinario”, “cómo la gente puede caminar y no ayudarlo. Gracias por darle apoyo”, “abre un GoFundMe o algo para ayudar, necesita un veterinario con urgencia”, fueron algunos de los comentarios.

