Una recién graduada de Estados Unidos ingresó al mundo laboral después de una larga búsqueda de empleo; sin embargo, fue despedida tras solo cinco días de trabajo. Su experiencia, compartida en un video de TikTok, ha generado una gran controversia entre los usuarios, quienes están criticando cómo las empresas y los procesos de contratación parecen funcionar en la actualidad.

Sierra Desiray Frederick (@sierra_fred), de 22 años, reveló en un clip que había estado buscando una vacante relacionada con diseño gráfico o marketing de redes sociales luego de acabar la universidad en agosto de 2023. Cuando finalmente consiguió un puesto, lo que debía ser la etapa de capacitación terminó convirtiéndose en un calvario.

“En esos cinco turnos, pasé probablemente… tres o cuatro de esos cinco días sin hacer nada. Porque hay otras dos personas en mi equipo y no sabían cómo entrenarme”, recordó. “Todos los días era como, ‘Oh, no sé qué regalarte hoy’ o, ‘Oh, no sé qué mostrarte hoy’”.

Durante ese tiempo, Frederick asegura que vio los mismos videos una y otra vez, y que no tuvo acceso al software que se suponía iba a utilizar para realizar sus labores. Asimismo, señala que la situación era tan confusa que pensó en hablar con alguien a cargo sobre lo que estaba pasando.

Desafortunadamente, justo cuando estaba por hacerlo, encontró al director ejecutivo esperándola en su escritorio.

“Y él dice: ‘Te dejaremos ir’. Lo tuyo no funciona’”, indicó. “’Vamos a continuar nuestra búsqueda de alguien’. Llevo cinco días allí. Apenas ha sido entrenada. ¿Y yo soy la que no funciona? Ni siquiera tuve la oportunidad de empezar. Los dos compañeros que supuestamente tenían que entrenarme no sabían cómo hacerlo”.

Por otro lado, Sierra reveló que su jefe le pagó con un cheque por esos seis días trabajados y también otros dos días más adicionales.

El relato de la joven, quien asegura no entender los verdaderos motivos detrás de su repentino despido, se viralizó y superó las 300 mil reproducciones. Por supuesto, sus palabras generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios.

“No tener un proceso/cronograma de incorporación ahora es una señal de alerta para mí”, escribió un internauta. “Si no tengo un cronograma para la primera semana, sé que es un negocio mal administrado”.

“La mayoría de la capacitación laboral actual es: descúbrelo tú mismo. Es asombroso. Hace 30 años teníamos entrenadores”, comentó otro.

“Literalmente, todos los trabajos en estos días requieren una capacitación previa con 5 años de experiencia, especialmente en trabajos de diseño”, se lamentó un tercero.

Por su parte, Sierra confesó que ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo empleo.

Cuáles son las causas por las que una empresa puede despedirme

El despido es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador y debe cumplir varios requisitos para ser válida. Debe ser justificado y tiene que haber una causa reconocida en la ley atribuible al trabajador.

Según el portal hegel.edu.pe, estos son los motivos de despido que son considerados en Perú:

Por detrimento físico o mental o ineptitud sobreviniente para realizar sus tareas.

Por un rendimiento deficiente.

Negarse injustificadamente a someterse al examen médico.

Cometer alguna falta grave.

Por haber sido condenado penalmente por delito doloso.

Por ser inhabilitado.

