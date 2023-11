Una mujer de Florida, Estados Unidos, causó asombro en las redes sociales al revelar lo que le pasó tras querer abrir el grifo de su baño. Lo que parecía ser una tarea rutinaria se convirtió en un momento de preocupación cuando, en lugar de agua, se encontró con algo completamente inesperado.

En un video de TikTok, la usuaria Annie Muscato (@afmuscato) mostró que el incidente se produjo cuando su hijo se disponía a bañarse. Poco antes de empezar a asearse, el pequeño le dijo que había visto algo en el protector del grifo de la bañera que tiene forma de delfín.

Luego de verificar el accesorio, se dio cuenta de que el menor tenía razón: una rana se las había arreglado para esconderse en protector. “Se quería bañar contigo”, le dijo la mujer a su hijo a modo de broma.

El clip, que no ha tardado en volverse viral con más de 13 millones de reproducciones, demuestra lo que suelen vivir a diario algunos residentes del estado de Florida.

De hecho, Muscato publicó un nuevo video en donde muestra que otra rana se coló en su vivienda. En esta ocasión, el animal fue encontrado en el inodoro.

Las imágenes, como era de esperarse, generaron una gran cantidad de reacciones entre los usuarios. La mayoría expresó su asombro y lo que harían al toparse ante una escena de este tipo.

“Ella muy calmada y yo estaría gritando”; “me desmayaba ahí mismo”; “Siempre hay que creerle a los niños”; “no me baño nunca más jajaja”; “Yo me desmayo, entro en pánico, grito, lloro y empiezo a temblar, lo mío es pánico yo no las puedo ver ni en pintura me aterran”, escribieron las personas.

¿Cómo actuar si encuentro una rana?

Cuando te encuentres con una rana, es esencial abordar la situación con sensibilidad. Evita molestarlas y observa desde la distancia para no causarles estrés. Si es necesario tocarlas, asegúrate de tener las manos limpias y húmedas, y lávate después para no perjudicarlas con sustancias químicas de tu piel.

Es recomendable dejar a las ranas en su hábitat natural y no llevarlas a casa, ya que el transporte puede afectar su salud y el equilibrio del ecosistema. Si encuentras una rana en peligro, como en una carretera, puedes ayudarla a moverse en la dirección que estaba yendo. Sin embargo, siempre es crucial respetar su entorno y recordar el papel beneficioso que desempeñan en el control de poblaciones de insectos.

