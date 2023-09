Los trasplantes de órganos son verdaderos milagros que cambian vidas. Cada día, personas de todo el mundo reciben una segunda oportunidad gracias a la generosidad de donantes anónimos. Sin embargo, lo que hace que la historia que compartiremos hoy sea aún más conmovedora es el momento en que la receptora de un corazón nuevo se encuentra cara a cara con la familia del donante por primera vez. Esta experiencia no solo representa una conexión física, sino también un profundo vínculo que trasciende los límites de la gratitud y la empatía.

La historia comienza con la vida de Katherine Herrmann, una mujer de 23 años de Akron, Ohio, que sufrió de una insuficiencia cardíaca que amenazaba su vida. Luchó durante años, pero finalmente llegó el día en que los médicos le informaron que su única esperanza era un trasplante de corazón. Su familia y amigos estaban desesperados, pero Katherine sabía que su oportunidad estaba en manos de un donante desconocido.

La espera para un órgano compatible es una de las pruebas más difíciles que enfrentan los pacientes en lista de espera. Cada día que pasa es una batalla contra el tiempo, llena de incertidumbre y esperanza. Finalmente, 35 días después de ser ingresada en el hospital, Katherine recibió la noticia que tanto ansiaba: había un donante disponible. El corazón que le devolvería la vida estaba en camino.

“Sabíamos que [una familia] estaba sufriendo algo inmenso”, dijo Katherine a USA Today. “Una familia que estaba perdiendo no sólo tal vez un niño que descubrimos, sino también a un ser querido... Ahora los han perdido, y mientras dan vida, tú estás perdiendo esa parte de ellos”.

La reunión que cambia vidas

El corazón pertenecía a Desiree Burge, de 39 años y madre de dos hijos, que había muerto repentinamente por causas naturales en Virginia Occidental. Sus padres, Darrell y Elizabeth Conner, dijeron que Desiree se mantuvo firme en cuanto a ser donante.

“Cuando ella [Desiree] fue a obtener su licencia de conducir, yo estaba con ella y ella dijo: ‘Quiero ser donante’”, dijo Elizabeth, la madrastra de Desiree. “Ella dice: ‘Oh, no, no, tengo que ser donante. Quiero ser donante porque si no hago nada bueno en la Tierra, sé que lo haré después’. Y, caramba, lo hizo”.

La cirugía de trasplante de corazón fue un éxito. Desde entonces, Katherine ha vuelto a la escuela, trabaja a tiempo parcial como operadora de llamadas de emergencia, es voluntaria en el hospital que la atendió e incluso corrió una carrera de 5 km.

VIDEO VIRAL | Katherine pudo conocer a la familia de su donante de corazón, Desiree, incluido el padre de Desiree, Darrell Conner. (Cortesía: Cleveland Clinic)

“Era muy importante para mí, especialmente siendo tan joven, querer vivir una vida llena de energía y vitalidad por delante, y para lograrlo, también quiero honrar a la persona del órgano que estoy recibiendo”, dijo Katherine. Poco después de la cirugía que le cambió la vida, Katherine pudo conocer a los Conner.

“Verla [Katherine] seguir adelante con su vida gracias a Desiree es fenomenal, sorprendente verlo”, dijo Darrell. “Y luego escuchas los latidos del corazón y quiero decir, es algo. Cómo podría explicarte la sensación que fue, pero fue, es asombroso. Es asombroso que se dé un regalo y que la gente pueda seguir viviendo cuando la vida de otra persona se acabó”.

Elizabeth dice que el dolor de perder a una hija puede ser paralizante a veces, pero la esperanza que conlleva salvar otra vida lo ha ayudado a sobrellevar la monumental pérdida. “Me ayudó mucho a sanar cuando vi a Katherine tener el corazón (de Desiree)”, dijo Darrell. “Quiero decir, es sorprendente lo que me hizo y me ayudó a sanar”.

Cuando se casó recientemente, Katherine colocó una cadena con el nombre de Desiree alrededor de su ramo. “Sabía que estaba caminando hacia el altar para casarme con mi esposo gracias a ella y al regalo que ella podía darme”, dijo Katherine.

