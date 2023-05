Melanie Moradi consiguió un trabajo como asociada de ventas en Gucci, luego de firmar los respectivos papeles para su contratación la muchacha acudió a TikTok para publicar un video donde mostró el lujoso uniforme que le regalaron, además de otros artículos exclusivos, pero la review le costó caro porque días después fue despedida y su testimonio se hizo viral dividiendo a su audiencia.

Melanie (@moradi.mp4) vive en Los Ángeles, Estados Unidos, y el pasado 4 de abril compartió un clip donde desempaquetaba los artículos que la compañía obsequia a sus empleados minoristas, donde se ven dos bolsas de compras enormes con blusas, pantalones, chaquetas, un cinturón, dos pares de zapatos.

“¿Debería quedarme con la bolsa y el fantasma?”, escribió la tiktoker en el video que tiene más de 9.7 millones de vistas y este éxito, todo parece indicar, fue la ruina de Moradi, pues once días después la joven confesó ser despedida por su publicación en la plataforma china: “tal vez leer las pautas de las redes sociales cuando lo contraten o no, porque de todos modos odiaba el trabajo”, confesó, quizás con un poco de rabia.

Mira aquí el video viral

Insider se comunicó con Melanie, quien dijo estar contenta porque su caso generó debate sobre los “estándares y condiciones que estamos aceptando en el trabajo... no estar tan dispuestos a sacrificar nuestra salud mental, bienestar o libertad de expresión por el bien del trabajo”.

Al mismo portal, la tiktoker confesó que no leyó los PDF dado por el área de Recursos Humanos donde detallan las políticas de la empresa sobre el uso de las redes sociales a manos de sus trabajadores donde, entre otras cosas, piden usar el “mejor juicio” cuando mencionen a Gucci en sus contenidos.

Según Moradi, lo que la sentenció fue la broma del fantasma con los productos gratuitos lo que no agradó nada a un ejecutivo de tienda donde estaba la influencer, por lo que el 12 de abril le dijeron que no iba más en la compañía: “no me despidieron por el video en sí. Fue por mi pie de foto. Recursos Humanos me dijo que no arrojó una buena luz sobre Gucci”.

Pero, esto no quedó ahí, pues como se encontraba en su periodo de prueba de 90 días le pidieron devolver todos los artículos.

La muchacha recibió críticas en sus videos y ella respondió con un nuevo video donde dijo, entre otras cosas, que Gucci no es la gran cosa: “muchos de ustedes estaban aclamando a Gucci como si fuera el fin de todos los empleadores. Todavía es minorista”.

Melanie dijo a Insider que llegó a Gucci por medio de un amigo que trabajaba en dicha empresa, pero que rápidamente odió su puesto sintiéndose “miserable” por estar todo el día de pie atendiendo a los clientes. Cree que su despido estaba predestinado: “soy muy espiritual. Siento que el universo escuchó mi llamado y respondió a mis bendiciones. Me sentí aliviada de que me dejaran ir”.

Y sentenció con otra reflexión: “solo desearía que la situación se manejara con más gracia, compasión y comprensión”.