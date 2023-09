En un mundo donde las historias de honestidad y buena fe son a menudo eclipsadas por titulares negativos, es refrescante encontrar ejemplos de integridad que nos devuelven la fe en la humanidad. Recientemente, un empleado de Costco en California se convirtió en un héroe anónimo al devolver un sobre que contenía casi $4,000 en efectivo a un cliente agradecido.

La historia ocurrió en una sucursal de Costco en el estado de California. Un cliente regular había estado realizando sus compras en el almacén cuando ocurrió un evento que cambiaría su día por completo.

John Sotelo trabaja en la bodega de la ciudad de Clovis en las avenidas Shaw y Clovis. A fines del mes pasado, contó al medio local ABC7News que estaba guardando un par de cajas de agua cuando de repente uno de los palés llamó su atención. Fue entonces cuando notó un sobre con $3,940 dentro.

Sotelo alertó inmediatamente a sus gerentes, quienes localizaron al propietario utilizando la identificación de miembro de Costco de la persona y el video de vigilancia de la tienda.

“Fue una locura porque mi manager me acompañó afuera y la cliente estaba allí”, recordó Sotelo. “Así que sí, ella me dijo: ‘Oh, ya sabes, me alegro mucho de que hayas encontrado esto. Es para que mis hijos vayan a la escuela’. Yo digo: ‘Está bien, sabes bien que estoy feliz de poder ayudar’”.

El 1 de agosto, Sotelo dice que se propuso convertirse en empleado del mes. Logró ese objetivo y ahora tiene su nombre en una placa dentro de Costco.

