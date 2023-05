Kelsey Hudie tiene razones de sobra para festejar a lo grande este Día de la Madre ¿por qué? Pues hace poco dio a luz a su primer hijo y, como si fuera poco, días antes recibió su título universitario como docente, por lo que, al conocerse su historia, miles de personas no perdieron tiempo para halagarla por su esfuerzo en su vida académica junto a su nueva etapa como mamá.

Nuestra protagonista vive en Taylor, Michigan, Estados Unidos, estuvo en la sala de parto el pasado 9 de mayo donde trajo al Nylah, su primera niña, solo tres días después de caminar por el escenario en el Henry Ford College en Dearborn en el que recibió su acreditación de asociada.

La mujer de 27 años dio a luz cuando se encontraba en las 38 semanas de embarazo, por lo que los funcionarios de la universidad se acomodaron a su condición, al punto que Russell Kavalhuana, presidente de la universidad, la llamó primero que todos al inicio de la ceremonia de graduación.

Mira aquí el video viral

La graduación de Kelsey y Nylah

“Cuando traemos personas a Henry Ford College, tienen agallas, tienen perseverancia y esta estudiante me ha dicho a mí, a nosotros: ‘voy a cruzar ese escenario a pesar de que tengo 38 semanas de embarazo, estoy dilatada y no puedo esperar a que tú, Russ y tus amigos hablar durante hora y media, así que necesito graduarme rápidamente’”, dijo en la ceremonia

Y sentenció su alocución sobre Kelsey con: “hay algunas cosas más importantes que este título universitario y eso es lo que tiene que hacer”.

Cuando ABC News se comunicó con la madre primeriza, ella confesó sentirse aliviada de no tener que hacer la larga caminata como es lo tradicional, pero que de todas maneras lo hizo: “me dijeron que no necesitaba caminar, pero dije: ‘estoy caminando. La universidad fue mi logro y esta es la prueba’. Esperaba entrar como de costumbre, pero estaba decidida”.

Por eso, sabiendo su historia detrás, los aplausos no se hicieron esperar: “la multitud se volvió loca. Creo que eso puso una gran sonrisa en mi rostro. Cuando estaba caminando por el escenario con ella en mi barriga, no me di cuenta de que sería una gran inspiración para los demás”.

Los proyectos de la madre primeriza

Kelsey hizo el último semestre de su carrera a la par de su último trimestre de embarazo, por lo que tomó cursos en línea para evitar hacer largos desplazamientos hacia la universidad.

Hoy, disfrutando de los primeros días con su bebé, la mamá primeriza planea volver a estudiar para conseguir su licenciatura y ser maestra a tiempo completo: “he querido ser maestra desde que tengo memoria. No recuerdo haber querido hacer nada más. Si alguien está pasando por lo mismo, espero que no se dé por vencido”, sentenció.