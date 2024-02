Danielle Roberts (@imdanielleroberts) es una experta en carreras de Estados Unidos que, recientemente, se volvió viral al explicar cómo las “evaluaciones de desempeño”, aquellas pruebas que utilizan algunas empresas para medir la calidad y la eficiencia con la que se ejecutan las actividades por los colaboradores, están manipuladas “en contra” de los propios empleados.

En un video subido a TikTok, la joven, que se hace llamar Anti-Career Coach™, señaló que estas evaluaciones han pasado a convertirse en un problema para el personal, sobre todo para los más jóvenes que, en ocasiones, no encuentran mayor motivación para llevar a cabo sus labores.

Roberts empezó su relato refiriéndose a los casos de dos clientes suyos: “Uno es un gerente que tiene varias personas bajo sus órdenes y el otro es una colaboradora independiente que depende de su gerente. Ambas empresas utilizan una escala del 1 al 5 para medir el desempeño de los empleados. 1 es terrible, 5 es supera las expectativas y 3 es cumple las expectativas”.

“El gerente presentó 4 y 5 para las personas de sus equipos”, continuó la experta. “Y la trabajadora independiente también obtuvo una mayoría de 5, tal vez un 4 y un 3. ¿Saben lo que les dijeron las oficinas corporativas? Que no está permitido poner a la gente en 4 y 5. Espera, eso no es del todo cierto. Puedes hacerlo, pero es solo para uno o dos empleados. No todo el mundo puede ser clasificado de esa manera”.

La profesional explica que esta sensación de falta de reconocimiento o de injusticia en la evaluación puede provocar que algunos trabajadores no se sientan valorados. Por otra parte, algunos pueden percibir que no hay incentivos para el trabajo duro debido a la rigidez de la prueba.

Lo anterior se convierte en un problema cuando, en vez de intentar abordar el tema o expresar sus preocupaciones abiertamente, muchos prefieren empezar a buscar un nuevo empleo o simplemente renunciar.

El testimonio de Danielle se viralizó con más de medio millón de reproducciones y cientos de usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir sus propias experiencias.

“En mi evaluación de desempeño pregunté qué podía hacer para mejorar mi puntaje y me dijeron ‘nada, lo mantendremos ahí para que todos sean justos’. Umm… ¿¡cuál es el punto de intentarlo entonces!?”, señaló un internauta.

“Me dijeron que no es posible obtener un 5 porque ‘siempre tenemos que esforzarnos’”, escribió otro. “Escribí un programa que le ahorró 50 mil dólares a mi departamento y aún así me dieron un 3. Ahora dirijo mi propia empresa”, indicó un tercero.

Incluso, algunos espectadores que aseguraron ser gerentes admitieron que el sistema de las evaluaciones de desempeño se utilizado de forma inadecuada. “Ex gerente aquí. Está amañado”, aseguró una persona.

Cómo buscar incentivos en el trabajo

Para buscar incentivos en el trabajo, es crucial comunicarse abierta y regularmente con los superiores y compañeros de trabajo para comprender qué tipos de incentivos están disponibles. Esto puede incluir bonificaciones por rendimiento, desarrollo profesional, días libres adicionales, o beneficios como membresías de gimnasios.

Además, establecer metas claras y medibles y colaborar con los supervisores para identificar formas de recompensar el logro de esas metas puede aumentar la motivación y el compromiso con el trabajo.

Es útil también participar en iniciativas para mejorar el ambiente laboral y la cultura de la empresa, como actividades de team-building y reconocimiento público de los logros de los empleados. Promover una cultura de apoyo y reconocimiento entre los colegas también es importante.

