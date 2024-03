El debate sobre la decisión de no tener hijos es un tema controvertido que provoca opiniones encontradas en las redes sociales. Algunos defienden firmemente la elección no tener descendencia, mientras que otros consideran la paternidad como una parte esencial de la vida. Personalmente, me intrigó mucho un testimonio que vi en TikTok de una joven estadounidense que compartió abiertamente todo lo que prefiere hacer antes de convertirse en madre. Su explicación, además de volverse viral, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios de la mencionada plataforma.

Stephanie Noble, creadora de contenido identificada como @iamstephanienoble, señaló en un video que constantemente se ve en la necesidad de defender su postura de no tener hijos. Al tocar el tema, asegura que una de las preguntas que le hacen con más frecuencia es: “¿Cuál es tu propósito en la vida?”.

“Mi propósito es arreglarme las uñas, ir de compras y darme un capricho”, indicó. Luego, mostró el bolso que se acababa de comprar y su nuevo chándal. Asimismo, afirmó que, además de todo lo antes mencionado, adora viajar y dormir mucho.

“¿Alguna vez has tomado una siesta? Es como la cosa más divertida que jamás haya existido. Es muy bueno. Disfruto mucho de las siestas”, añadió la joven.

“Así que no digas que no tengo un propósito sólo porque no tengo hijos. ¡Cómo te atreves!”, finalizó.

La reacción de las redes sociales

La estadounidense, cuyo clip obtuvo más de 3 millones de reproducciones, enfrentó varias críticas tras compartir su testimonio; sin embargo, la gran mayoría de personas le expresó su apoyo.

“¡Estamos igual! 41 años, libre de niños por elección, pero soy mamá de mi mascota”; “Tengo 63 y estoy libre de niños por libre elección. Ha sido una vida fantástica. Casada, dueña de un rancho, viajes”; “Sin hijos aquí, tomaré una siesta, estoy cansada de hacer mis uñas y comprar”; “¿Cuál es mi propósito?” Yo. Gracias”; “Como madre de dos niños, apoyo tu decisión de no hacerlo”; “Me duele cuando la gente dice eso. No tengo hijos y no por decisión mía”; “Soy madre de 3 niños y aún no sé cuál es mi propósito”, escribieron las personas.

