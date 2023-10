La película ‘The Eras Tour’, documental basado en la exitosa gira de la cantante estadounidense Taylor Swift, viene siendo un éxito en países como Estados Unidos, México y Canadá, donde ya ha recaudado más de 100 millones de dólares en sus primeros días de estreno. Además, las redes sociales se han llenado de videos en donde se pueden ver a varios fans cantando y bailando en medio de las salas de cine.

Sin embargo, no todas las reacciones han sido positivas ya que, según el testimonio de una usuaria llamada Louisa Melcher (@loulouorange), ir al estreno de ‘The Eras Tour’ provocó que su novio terminara con ella. ¿Qué ocurrió exactamente?

En un breve clip subido a TikTok, la joven señala que en agosto fue a un concierto de Taylor Swift en compañía de su ex novio. Ambos son seguidores de la artista, por lo que, a pesar de ya no estar juntos, decidieron asistir para no desaprovechar la oportunidad de ver a la intérprete de “Shake It Off”.

Dato importante: llegado el día del evento, Louisa ya tenía otra relación, pero para evitar una discusión le dijo a su nuevo novio que iría con una amiga.

El problema es que las cámaras que estaban grabando el documental captaron a la chica y a su ex pareja disfrutando del concierto, en una escena que terminó formando parte de la película.

“Mi novio nunca se dio cuenta, hasta que vimos los créditos del documental y Taylor había incluido un vídeo donde mi ex y yo aparecemos a lo lejos”, aseguró la fanática.

Al descubrir el engaño, su nuevo novio rompió con ella y la dejó en la sala llorando. “El equipo de Taylor me tuvo que llevar a una zona más tranquila porque estaba asustando a los demás fans. Incluso tuve la oportunidad de hablar con Taylor unos 10 minutos”, agregó la chica, cuya anécdota se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones.

“¿Has hablado con Taylor Swift?”; “Así que todo lo que tengo que hacer es llorar por algo, asustar a los fans y a la gente que me rodea, y podré hablar con Taylor”; “Dios mío, estaba al lado de todos ustedes”; “En realidad le agradezco”; “Honestidad, integridad, verdad”; “Lo entiendo y no lo entiendo al mismo tiempo”; “Ok, pero estar ahí llorando con Taylor”; “Sabía que eras tu”; “Chica, ganaste consejos de ruptura nada menos que de TS”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿De qué trata la película ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift?

La película ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift hace un repaso por la exitosa gira que la cantante tuvo en Estados Unidos y México. Quienes no tuvieron la oportunidad de ir a uno de sus shows, podrán revivir lo que ocurre en una presentación de la artista gracias a la magia del cine.

El estreno de esta película se ha convertido en un evento mundial y se espera que su éxito se asemeje al de la gira realizada por Swift en Norteamérica, en donde todos los shows agotaron todas las entradas disponibles.

Video recomendado

Taylor Swift comparte video en Instagram sobre su documental