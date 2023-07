Una joven estadounidense, aficionada a la literatura y al arte, se volvió viral en TikTok tras dar a conocer lo que le ocurrió recientemente: visitó una tienda de antigüedades y encontró un artículo que la dejó en shock. “¿Cómo terminó ahí?”, se preguntó la usuaria Nicole Domínguez, cuyo relato generó toda clase de comentarios en las redes sociales.

En el video que publicó, se puede ver a la norteamericana sosteniendo un cuadro que había encontrado en el mencionado establecimiento. El hecho la dejó bastante confundida, y es que no comprendía cómo un dibujo que ella había hecho cuando tenía apenas cinco años se vendía a 48 dólares en un local ubicado a pocos metros de su casa.

Tras dar a conocer lo sucedido, los usuarios le pidieron compartir detalles del hecho. Así, Nicole reveló en un segundo clip que ella y su madre debieron mudarse a otra casa más pequeña y alquilaron un almacén para guardar algunas de sus pertenencias. Al parecer, fue durante este proceso que extraviaron al cuadro.

La estadounidense no lograba entender cómo es que el retrato apareció en la tienda de antigüedades. Por ello, se puso en contacto con los trabajadores del lugar.

“Me dijeron que una mujer se los había entregado. Enseguida, ellos mismos se contactaron por teléfono con esta mujer y le preguntaron sobre cómo había conseguido la pintura. Ante esta consulta, la mujer les aseguró que no sabía en dónde había obtenido el cuadro”, señaló la usuaria.

Sea como fuere, Nicole pudo recuperar el retrato sin pagar un centavo ya que su nombre estaba escrito en la pieza, así como la fecha en que lo había dibujado.

El relato de la norteamericana causó asombro entre los internautas. Más de uno lanzó su propia teoría sobre lo que pudo haber sucedido con su cuadro.

“Me causa sospecha que el vendedor no sepa de dónde lo obtuvo. Deberían asegurarse de que no perdieron nada más de su almacén”; “Como alguien que compra unidades de almacenamiento morosas, definitivamente me aseguraría de que estés al día con tus pagos”; “¿Alguien compró su unidad de almacenamiento por accidente? ¿Como si se suponía que iban a abrir el que estaba al lado y se confundieron?”, escribieron las personas.

