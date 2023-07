La emoción por emprender un viaje puede ser demasiado abrumadora para algunas personas, al punto de hacerles cometer errores que pueden traerse abajo toda la experiencia. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Natalia Trevino, una usuaria mexicana de TikTok que radica en Madrid y que publicó un video relatando lo que le ocurrió tras querer visitar Estonia.

“Renté un departamento, le dije a mi familia que iba a Estonia, llegó el día, tomé el vuelo, despegué y me llegó un mensaje de datos que dice bienvenida a Letonia”, empezó diciendo la joven, identificada en redes sociales como @natt.trevino.

Lo más increíble, según su relato, es que no se dio cuenta de que había comprado el boleto al país equivocado hasta que aterrizó.

El problema, además, estaba en que había alquilado un departamento en Estonia, por lo que al llegar a Letonia se dio cuenta de que no tenía donde quedarse.

“Ni siquiera sabía que este país existía. Llegué a las doce de la noche y, como no tenía donde dormir, he estado toda la noche caminando. De hecho acaba de amanecer”, señaló. “Por cierto, dejé mis maletas en el aeropuerto, espero que no me las roben”.

El testimonio de la mexicana se viralizó con más de 300 mil reproducciones y generó toda clase de reacciones entre los usuarios. Mientras que algunos entendieron su situación, pues aseguran haber pasado por algo similar, otros se mostraron asombrados de que sea posible llegar a un país desconocido sin siquiera darse cuenta.

“¿No miran el nombre del aeropuerto al que van y planifican la ruta hasta donde van a quedarse antes de ir?”; “Yo hubiera ‘paniqueado’ y transpirado frío con el sms del roaming”; “A mi me pasó lo mismo, quería ir a Suiza y terminé en Suecia”; “Problemas que quisiera tener”; “Lo mismo me pasó cuando quería ir a Paraguay y terminé comprando pasaje para Panamá”; “No me pasarían estas cosas, mi ansiedad me hace verificar todo mil veces”, escribieron las personas.

¿Cómo es la cultura de Letonia?

Letonia es un país de enorme riqueza multicultural e influenciada por distintas naciones. La cultura letona, incluyendo su idioma, tiene rastros de las culturas polaca, sueca, alemana y rusa.

A través del tiempo, la cultura letona ha sobrevivido a la adversidad y está muy viva, promoviendo su diversidad.

