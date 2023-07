Las confusiones ocurren todo el tiempo dentro de un ‘fast food’, especialmente cuando los clientes van con un ‘look’ poco agraciado. Una situación así le pasó a Gegen, de Argentina: él no pudo evitar contar su anécdota, pues lo confundieron con un vagabundo en una pizzería. ¿Cómo se lo tomó? El joven del país ‘de la Plata’ relató con humor el desenlace de su noche.

“Como luces, te tratan”, es la frase que evocaron varios internautas luego de oír el relato de Gegen, desde su perfil en TiktTok: @gegenn_. Resulta que el argentino solo fue a conseguirle una pizza a su padre, tarde en la noche. Pero no se imaginó que el personal de atención al cliente lo definiría como una persona sin hogar.

Gegen contó con cierta risa lo que le había pasado, mientras sostenía una tajada de pizza en mano. “De casualidad no tendrá algo”, le había dicho el argentino a la persona del mostrador, es entonces cuando lo sorprenden con una rebanada de pizza: era un obsequio.

Como estaban en plena noche, Gegen pensó que lo confundieron con un vagabundo: “Se va a la cocina, vuelve y me entrega esto”, dijo de la señora que le regaló una tajada pizza que le llevaba a su padre. Esta breve anécdota le costó casi 9 000 ‘views’ y cientos de personas alegando que también lo habrían confundido como un “errante sin destino”.

Sin embargo, Gegen afirmó que la graciosa confusión recayó en sus ropas: estaban sucias y llenas de manchas de grasa. “Es la moda de hoy”, dijo luego que su amigo le increpara su estilo.

El joven albiceleste recordó que la señora le dijo: “Que Dios lo bendiga ... come que hace frío”, este pequeño gesto dejó a Gegen fuera de sí, hasta que al final se dio cuenta que el outfit fue el problema. “Eso no es moda , eso es ser sucio”, “Yo no te habría dejado entrar a mi local porque das mal aspecto”, " Allí es cuando tu amigo te debe decir: luces horrible”, dijeron algunas personas sobre la curiosa ocurrencia.